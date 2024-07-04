Λογαριασμός
Νέα σενάρια για Σέντρικ και Ολυμπιακό

έο δημοσίευμα για άλλη μια σεζόν που μπλέκει τον Ολυμπιακό με τον Σέντρικ, με τους Πειραιώτες πάντως να έχουν για τη θέση του δεξιού μπακ τον Ροντινέι και τον Κοστίνια

Στο προσκήνιο ο Σέντρικ Σοάρες για τον Ολυμπιακό

Ξανά στο προσκήνιο ο Σέντρικ Σοάρες για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει ακουστεί για τους «ερυθρόλευκους» ο Πορτογάλος, με τους Άγγλους να τον συνδέουν και πάλι με τους Πειραιώτες.

Ο Σέντρικ έμεινε ελεύθερος από την Άρσεναλ μετά από 4,5 χρόνια και σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα βρίσκεται στη λίστα της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όσο και των Άγιαξ, Νις, Ρεν, αλλά και τουρκικών συλλόγων.

Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει παίκτες για τη θέση του δεξιού μπακ τόσο τον Ροντινέι, όσο και τον Κοστίνια.

Πηγή: sport-fm.gr

