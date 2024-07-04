Ξανά στο προσκήνιο ο Σέντρικ Σοάρες για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει ακουστεί για τους «ερυθρόλευκους» ο Πορτογάλος, με τους Άγγλους να τον συνδέουν και πάλι με τους Πειραιώτες.



Ο Σέντρικ έμεινε ελεύθερος από την Άρσεναλ μετά από 4,5 χρόνια και σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα βρίσκεται στη λίστα της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όσο και των Άγιαξ, Νις, Ρεν, αλλά και τουρκικών συλλόγων.



Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει παίκτες για τη θέση του δεξιού μπακ τόσο τον Ροντινέι, όσο και τον Κοστίνια.

🚨🗣️ #Ajax, #OGCNice, #Rennes, #Olympiacos, 🇹🇷 and 🇸🇦 clubs showed interest in #Cedric Soares for a possible free-agent transfer.



✅ The 🇵🇹 player - on his part - is ready to start a new adventure after his last experience at #Arsenal. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/y96rBuNOKI July 4, 2024

