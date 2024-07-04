Τσακίρης: «Τελειώνει άμεσα του Στρακόσα - Δύσκολη υπόθεση ο Κορέα, αλλά ο Αλμέιδα… έχει τον τρόπο να τον πείσει»

Στα μεταγραφικά θέματα της ΑΕΚ και την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα αναφέρθηκε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης.



Συζητώντας με τον Νίκο Ράλλη, επιβεβαίωσε ότι εξελίσσεται καλά το θέμα Στρακόσα και μετέφερε τη συγκρατημένη αισιοδοξία από την πλευρά του μάνατζερ που έχει αναλάβει τη διαπραγμάτευση με την Μπρέντφορντ ότι μπορεί και εντός 48 ωρών να έχει τελειώσει η μεταγραφή.



Όσο για τον Κορέα, εξήγησε αρχικά πόσο δύσκολη υπόθεση είναι η απόκτηση ενός παίκτη με τέτοιο όνομα, βιογραφικό και παραστάσεις στην ηλικία των 29 ετών.



Σημείωσε ωστόσο ότι «όπλο» της ΑΕΚ σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πάντα ο Ματίας Αλμέιδα, αφού έχει τον τρόπο (όπως επιβεβαιώθηκε και με τον Περέιρα) να πείσει σπουδαίους ποδοσφαιριστές.

