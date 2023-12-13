Ολυμπιακός: «Να αλλάξετε άμεσα την άδικη και παράλογη απόφασή σας – Διασυρόμαστε διεθνώς»

Θέση για πρώτη φορά μετά την απόφαση της Κυβέρνησης να βάλει λουκέτο στα γήπεδα, απαγορεύοντας παράλληλα την παρουσία κόσμου στο αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάτσκα Τόπολα, πήρε σήμερα η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσαν, λοιπόν, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έθεσαν μια σειρά από ερωτήματα ως προς το σκεπτικό της εν λόγω απόφασης, χαρακτηρίζοντάς την παράλογη αλλά και κάνοντας λόγο για μεροληψία από μέρους της Κυβέρνησης εναντίον των οπαδών των Πειραιωτών.

Παράλληλα, ζήτησαν την αλλαγή της συγκεκριμένης τιμωρίας και τόνισαν πως θα ασκήσουν κάθε νόμιμο μέσο ως προς αυτή τη κατεύθυνση.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ διατηρεί απαρέγκλιτα μια σταθερή στάση έναντι κάθε μορφής βίας, την οποία επιβεβαιώνει με πράξεις, όχι στα λόγια.

Στο πλαίσιο αυτό κάθε πρωτοβουλία που κατατείνει στην εξάλειψη οποιασδήποτε ακραίας συμπεριφοράς από τα γήπεδα είναι καλοδεχούμενη και ελπίζουμε να είναι αποτελεσματική. Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει η πρωτοβουλία αυτή να είναι και επαρκώς αιτιολογημένη και να διέπεται από σοβαρότητα.

Έπειτα από το πρόσφατο τραγικό συμβάν και τον τραυματισμό του άτυχου Αστυνομικού, για τον οποίο ευχόμαστε να βγει νικητής στην κρίσιμη μάχη που δίνει όλοι στην οικογένεια του Ολυμπιακού, ανακοινώθηκαν (για άλλη μια φορά…) από την Ελληνική Κυβέρνηση κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση των φαινομένων οπαδικής βίας.

Με αφορμή τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και την ΚΥΑ που εκδόθηκε από τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη κ. Οικονόμου, Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Κατσαφάδο και Αθλητισμού κ. Βρούτση, με την οποία απαγορεύεται η είσοδος των φιλάθλων μας όσο και των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας FK Backa Topola στο γήπεδο Καραϊσκάκη στον αυριανό αγώνα για το Europa League, και λόγω των επαναλαμβανόμενων ερωτημάτων που δεχόμαστε από τους φιλάθλους μας αλλά και την UEFA αναφορικά με τους όρους διεξαγωγής του αγώνα, ζητάμε δημοσίως από την Ελληνική Κυβέρνηση και τους συναρμόδιους Υπουργούς κ.κ. Βρούτση, Οικονόμου και Κατσαφάδο, μια ξεκάθαρη απάντηση στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεν έχει τιμωρηθεί από την UEFA ούτε και από οποιοδήποτε πειθαρχικό όργανο για την διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνα χωρίς φιλάθλους. Παρ΄ όλα αυτά θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων που μια ομάδα θα αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό αγώνα χωρίς φιλάθλους με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Οικονόμου (Υπουργού Προστασίας του Πολίτη), Κατσαφάδου (Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη) και Βρούτση (Υφυπουργού Αθλητισμού).

Επειδή ουδείς νοήμων άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο αλλά και κανείς από τους αξιωματούχους της UEFA με τους οποίους συνομιλούμε για την διεξαγωγή του αγώνα αντιλαμβάνεται τη λογική πίσω από την απόφαση αυτή, παρακαλούμε όπως εξηγήσετε δημοσίως το σκεπτικό αυτής για να καταστεί κατανοητό από οποιονδήποτε. Η σιωπή δεν μπορεί να εκληφθεί ως απάντηση αλλά ως ομολογία έλλειψης οποιασδήποτε εξήγησης.

2. Πέρα από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που χωρίς καμία εξήγηση υποχρεούνται να μείνουν εκτός γηπέδου, η φιλοξενούμενη ομάδα της Backa Topola έχει εδώ και αρκετές ημέρες προμηθευτεί εισιτήρια τα οποία έχει διαθέσει στους φιλάθλους της για να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Κάποιοι εκ των φιλάθλων αυτών βρίσκονται στη χώρα μας. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ξοδέψει αρκετά χρήματα για να παρακολουθήσουν τον αγώνα και ξαφνικά χωρίς κανείς να μπορεί να τους εξηγήσει το γιατί θα μείνουν εκτός γηπέδου. Ποιος θα αποζημιώσει τους ανθρώπους αυτούς και με ποια διαδικασία;

3. Την ίδια ώρα με τον δικό μας αγώνα μερικά χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο Καραϊσκάκη διεξάγεται κανονικά και με παρουσία φιλάθλων ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Χάιφα. Σε αυτόν θα παραβρεθούν κανονικά και οι φίλαθλοι της Ισραηλινής ομάδας. Δηλαδή οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και οι φίλαθλοι που έχουν έρθει στην Ελλάδα από μια εμπόλεμη χώρα μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά τον αγώνα της ομάδας τους χωρίς να θεωρείται ότι κινδυνεύουν από οτιδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, ενώ οι φίλαθλοι της ομάδας μας και όσοι έχουν έρθει από τη Σερβία δεν μπορούν να μπουν στο γήπεδο.

Υπάρχει κάποια εξήγηση για την φωτογραφική στοχοποίηση της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ από την στιγμή μάλιστα που το ατυχές επεισόδιο συνέβη σε άλλο γήπεδο και σε άλλο άθλημα!;

Υπάρχει εξήγηση γιατί Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν έναν ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό αγώνα της ομάδας τους επειδή είναι φίλαθλοι της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ; Μα είναι οι ίδιοι φίλαθλοι σε όλα τα σπορ!

Η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει του φιλάθλους τους Ολυμπιακούς ως πολίτες περιορισμένων δικαιωμάτων;

4. Χθες στο κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη», λίγα μέτρα από το σημείο όπου έγινε το αποτρόπαιο συμβάν με τον τραυματισμό του άτυχου αστυνομικού που προκάλεσε τα μέτρα της Κυβέρνησης, διεξήχθη κανονικά ένας αγώνας volley της ομάδας του Ολυμπιακού στα πλαίσια του Champions League ανδρών. Ο αγώνας έγινε κανονικά με την παρουσία εκατοντάδων φιλάθλων της ομάδας μας. Την προσεχή Παρασκευή 15.12.2023 θα διεξαχθεί (δίπλα στο κλειστό αύριο γήπεδο Καραϊσκάκη) ο αγώνας μεταξύ του Ολυμπιακού και της Valencia για τη Euroleague, με την παρουσία χιλιάδων φιλάθλων της ομάδας μας.

Ωστόσο ο αγώνας ποδοσφαίρου θα διεξαχθεί χωρίς φιλάθλους!!! Οι ίδιοι άνθρωποι που πήγαν χθες στο «Μελίνα Μερκούρη» και θα πάνε μεθαύριο στο ΣΕΦ για την ελληνική Κυβέρνηση είναι επικίνδυνοι αν βρεθούν αύριο στο γήπεδο Καραϊσκάκη, ως εάν αναλόγως του αθλήματος που παρακολουθούν έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Τόσο εμείς ως ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ όσο και οι χιλιάδες των φιλάθλων μας που αποκλείονται από τον αγώνα της ομάδας μας, ρωτάμε να μάθουμε ποιος είναι αυτός που κάνει την διάκριση και με ποιο κριτήριο;

5. Οι αποφάσεις της Κυβέρνησης κάνουν λόγο για είσοδο στις εξέδρες του γηπέδου έως δέκα (10) εκπροσώπων κάθε ομάδας (Μελών Διοίκησης ή Διευθυντικών στελεχών). Δεν αναφέρεστε όμως καθόλου τι θα συμβεί με τους εμπορικούς χώρους (σουίτες, εστιατόρια) που ουδεμία επαφή έχουν με τις εξέδρες του γηπέδου. Τι θα συμβεί με αυτούς τους χώρους; Τι θα κάνουν οι άνθρωποι που έχουν εκμισθώσει τις σουίτες του γηπέδου και τις χρησιμοποιούν ακόμα και για επαγγελματικούς σκοπούς; Τους επιτρέπεται η πρόσβαση ναι ή όχι; Σκέφτηκε κανείς από την Κυβέρνηση τους ανθρώπους που εργάζονται στους χώρους αυτούς που θα απωλέσουν το μεροκάματό τους χωρίς κανείς να μπορεί να τους εξηγήσει το γιατί; Υπάρχει κάποια απάντηση σ’ αυτό; Μόνον σε ολοκληρωτικά καθεστώτα απαγορεύεται σε εργαζόμενους να τελέσουν την εργασία τους, σε επιχειρήσεις να κλείνουν χωρίς λόγο!

Τόσο εμείς όσο και όλοι οι φίλαθλοί μας – πολίτες αυτής της χώρας που χωρίς καμία απολύτως εξήγηση γίνονται αντικείμενο διακριτικής μεταχείρισης, περιμένουμε από αυτούς που έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις, τον Πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους Υπουργούς, να τις αιτιολογήσουν και να τις εξηγήσουν.

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ συνολικά θα εξετάσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τους φιλάθλους μας και την ομάδα μας απο τις αποφάσεις αυτές.

Από τους μόνους από τους οποίους δεν περιμένουμε καμία εξήγηση είναι οι Βουλευτές του Πειραιά, που παραμένουν εκκωφαντικά σιωπηλοί. Ας μη κάνουν το κόπο στο μέλλον να συνδέσουν το όνομά τους με τον Ολυμπιακό: η στάση τους θα θεωρηθεί – και θα είναι – υποκριτική. Ειδικά ο Υφυπουργός κος Κατσαφάδος, ο οποίος εκλέγεται από Πειραιώτες καθημερινά με τις δηλώσεις του και τις πράξεις του, εκθέτει και προσβάλει τον κόσμο του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.

Σας καλούμε άμεσα να μας απαντήσετε στα παραπάνω ερωτήματα ώστε να μη διασυρόμαστε διεθνώς.

Σας καλούμε να αλλάξετε άμεσα την άδικη και παράλογη απόφασή σας για το αυριανό κρίσιμο ευρωπαικό παιχνίδι της ομάδας μας».

