Όπως εδώ και μέρες έχει αποκαλύψει ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και ο Νίκος Ζέρβας, o Αντώνης Καραγιαννίδης θα είναι (μαζί με τον Όμηρο Νετζήπογλου) οι δύο μεταγραφές Ελλήνων, που θα κάνει ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τον Προμηθέα για την απόκτηση του νεαρού φόργουορντ, ο οποίος έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στη Stoiximan GBL και θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα της γενιάς του. Παρ' όλα αυτά, παραμένουν ανοιχτά κάποια ζητήματα, που αφορούν κυρίως το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, καθώς και το αγωνιστικό πλάνο, που θα ακολουθηθεί για τον παίκτη.

Συγκεκριμένα, δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί αν ο Καραγιαννίδης θα ενσωματωθεί άμεσα στο ρόστερ του Ολυμπιακού ή αν θα παραμείνει για έναν ακόμη χρόνο στον Προμηθέα ως δανεικός, ώστε να συνεχίσει να παίρνει χρόνο συμμετοχής και να εξελίσσεται σε ένα γνώριμο περιβάλλον. Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί σύντομα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.