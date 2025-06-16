Λογαριασμός
«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη: Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στη 01.00 στον ΣΚΑΪ

Κυριάκος Θωμαΐδης

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Το σκάνδαλο των απλήρωτων ποδοσφαιριστών, οι ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις και η παρέμβαση της FIFA. Σχολιάζουν, ο αντιπρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Γιώργος Παναγόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΕΠ Χρήστος Μπούρμπος, ο προπονητής Δημήτρης Καλαϊτζίδης, ο ποδοσφαιρικός παράγοντας Πέτρος Σταθάκης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Δείτε το trailer:

Αποκάλυψη: Τι φέρνει στο φως η ανάκριση για το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού. Αναλύει η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ
Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη

#DikiSkai

