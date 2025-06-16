Παναθηναϊκός: Η πρόταση επέκτασης σε Κυριόπουλο, η προετοιμασία και η Κηφισιά

Ο Γιώργος Κυριόπουλος «έλαμψε» την σεζόν που ολοκληρώθηκε με την φανέλα της Κηφισιάς στη Superleague 2. Πρόκειται για έναν αριστεροπόδαρο δεξιό εξτρέμ που αγωνίστηκε στην ομάδα των Βορείων Προαστίων ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό.

Ο 20χρονος άσος (γεννηθείς το 2004) έχει συμβόλαιο συνεργασίας με το «Τριφύλλι» για μια ακόμη χρονιά. Οι «πράσινοι» θέλουν να επεκτείνουν πρόωρα το συμβόλαιο με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ενώ την ίδια στιγμή και η Κηφισιά τον θέλει για τη νέα σεζόν που θα την βρει στην πρώτη κατηγορία.

Πηγή: skai.gr

