Προς οριστική ματαίωση το πρωτάθλημα στο Ισραήλ, αντιδρούν Μακάμπι και Χάποελ

Ως ειλημμένη παρουσιάζουν τα ΜΜΕ στο Ισραήλ την απόφαση για λήξη του πρωταθλήματος μπάσκετ χωρίς να αναδειχθεί πρωταθλητής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, η τεταμένη κατάσταση στη χώρα με τον πόλεμο, που έχει ξεσπάσει με το Ιράν, οδηγεί τις Αρχές στο να βάλουν τέλος στο πρωτάθλημα με αυτόν τον άδοξο τρόπο.

Θυμίζουμε ότι η σειρά ανάμεσα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Χάποελ Ιερουσαλήμ είναι στο 1-1 και απομένει ένα ματς για να κριθεί ο τίτλος. Υπήρχαν σκέψεις να γίνει αυτό το ματς σε ουδέτερη έδρα, σε άλλη χώρα, ωστόσο κάτι τέτοιο, τελικά, φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει.

Την ίδια στιγμή, οι ομάδες αντιδρούν για την απόφαση, που φαίνεται να έχουν λάβει οι Αρχές και ζητούν να γίνει το ματς με κάποιον τρόπο. Ένα ενδεχόμενο, ωστόσο, που δεν δείχνει να έχει υποστηρικτές στις αρμόδιες Αρχές.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.