Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανανεώθηκε αυτόματα το συμβόλαιο του Παπανικολάου με τον Ολυμπιακό

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού παρέμεινε στο… λιμάνι του με το συμβόλαιό του να ανανεώνεται αυτόματα

Παπανικολάου

Χέρι-χέρι συνεχίζουν και τη νέα σεζόν ο Ολυμπιακός και ο Κώστας Παπανικολάου. Σήμερα έγινε γνωστό ότι ενεργοποιήθηκε η σχετική ρήτρα στο τρέχον συμβόλαιο που είχε ο αρχηγός των ερυθρολεύκων, με τους όρους που προέβλεπε η συμφωνία αυτή.

Αυτό σημαίνει με τα ίδια χρήματα που ανέφερε το σχετικό συμβόλαιο που έχει υπογραφεί, με τον Παπανικολάου να παραμένει στα «κόκκινα» και τη νέα σεζόν.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark