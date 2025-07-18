Χέρι-χέρι συνεχίζουν και τη νέα σεζόν ο Ολυμπιακός και ο Κώστας Παπανικολάου. Σήμερα έγινε γνωστό ότι ενεργοποιήθηκε η σχετική ρήτρα στο τρέχον συμβόλαιο που είχε ο αρχηγός των ερυθρολεύκων, με τους όρους που προέβλεπε η συμφωνία αυτή.
Αυτό σημαίνει με τα ίδια χρήματα που ανέφερε το σχετικό συμβόλαιο που έχει υπογραφεί, με τον Παπανικολάου να παραμένει στα «κόκκινα» και τη νέα σεζόν.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.