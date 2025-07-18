Χέρι-χέρι συνεχίζουν και τη νέα σεζόν ο Ολυμπιακός και ο Κώστας Παπανικολάου. Σήμερα έγινε γνωστό ότι ενεργοποιήθηκε η σχετική ρήτρα στο τρέχον συμβόλαιο που είχε ο αρχηγός των ερυθρολεύκων, με τους όρους που προέβλεπε η συμφωνία αυτή.

Αυτό σημαίνει με τα ίδια χρήματα που ανέφερε το σχετικό συμβόλαιο που έχει υπογραφεί, με τον Παπανικολάου να παραμένει στα «κόκκινα» και τη νέα σεζόν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.