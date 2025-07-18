Τους παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι με τον Παναθηναϊκό και θα απαρτίζουν την ευρωπαϊκή της λίστα, ανακοίνωσε η Ρέιντζερς.

Η ομάδα του Ράσελ Μάρτιν, ετοιμάζεται να φιλοξενήσει αυτή του Ρουί Βιτόρια στο «Άιμπροξ» στις 22 Ιουλίου για το πρώτο ματς του δευτέρου προκριματικού γύρου του Champions League με τον νεαρό τεχνικό να επιλέγει τους εκλεκτούς που θα έχει μαζί του στα ματς των προκριματικών.

Μέσα στη λίστα, ωστόσο βρίσκεται και ο πρώτος μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ για την κορυφή της επίθεσης, Σίριλ Ντέσερς, αλλά και ο Χαμζά Ιγκαμάν, ο οποίος επίσης είναι σε λίστα παραχώρησης από τον σύλλογο. Επιπλέον εντός βρίσκονται και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, όπως και ο Τέλο Άσγκααρντ, που τραυματίστηκε στην «πρόβα τζενεράλε» της oμάδας κόντρα στην Ντανφέρμλιν και είναι αμφίβολος για το πρώτο ματς.

