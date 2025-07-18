Ανακοίνωσε τον Τερατσάνο η Μίλαν

Ενίσχυσε τις θέσεις της στον «άσο» η Μίλαν. Οι «ροσονέρι» ανακοίνωσαν ότι ο Πιέτρο Τερατσάνο θα βρίσκεται στην ομάδα από τη νέα σεζόν, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, με οψιόν ανανέωσης για μια ακόμη σεζόν σε περίπτωση επίτευξης στόχων κατά την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Ο 35χρονος πορτιέρo, αποχώρησε απο τη Φιορεντίνα ως ελεύθερος έπειτα από έξι σεζόν συνολικά και θα πλαισιώσει τον Μάικ Μενιάν στο δίδυμο των τερματοφυλάκων.

Η Μίλαν αποτελεί τον όγδοο σταθμό της καριέρας του Τερατσάνο, ο οποίος έχει μεταξύ άλλων υπερασπιστεί την εστία της Νοτσερίνα, της Μιλάτσο, της Αβελίνο, της Κατάνια, της Σαλερνιτάνα και της Κατάνια.

Την περασμένη σεζόν με τη Φιορεντίνα, κατέγραψε μόλις δέκα συμμετοχές, εις εκ των οποίων και εκείνη απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το Conference League.

