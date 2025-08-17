Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ταλίς βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συμφωνήσει με την Παλμέιρας για την αγορά του 70% του 20χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού έναντι 7 εκατ. ευρώ. Απομένει πλέον να συμφωνήσουν και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, κάτι που φαίνεται να είναι τυπική διαδικασία.

Άλλωστε ο Ταλίς ανήκει στο γραφείο μάνατζερ Μπερτολούτσι, με το οποίο ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει κάνει πολλές δουλειές ως ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ αγοράζοντας πέρσι για 11 εκατ. ευρώ τον στόπερ Μοράτο και φέτος για 12 εκατ. ευρώ τον επίσης κεντρικό αμυντικό Κούνια. Επίσης η Παλμέιρας απέκτησε πρόσφατα από τη Νότιγχαμ τον Ραμόν Σόσα και προσπαθεί να πάρει και τον τερματοφύλακα Κάρλος Μιγκέλ.

Ο Ταλίς αγωνίζεται κυρίως ως σέντερ φορ, αλλά μπορεί να παίξει και πίσω από τον επιθετικό. Προορίζεται για τη θέση του Μπάμπη Κωστούλα, όπου ο Ολυμπιακός αναζητούσε έναν νεαρό κι εξελίξιμο παίκτη, ως τρίτη λύση πίσω από Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ, αλλά και ικανό να παίξει και στο ίδιο σχήμα με αυτούς. Φαίνεται πως ο Βραζιλιάνος κερδίζει τη μάχη με τον Αμπντουλί Μανέ της Μιάλμπι, που πάντως δεν παραχωρείτο από την ομάδα του πριν από το τέλος του χρόνου.

Ο 20χρονος Ταλίς έχει αναδειχθεί από τις ακαδημίες της Παλμέιρας και έχει συμβόλαιο ως τον Δεκέμβριο του 2029. Με την ομάδα Νέων της Παλμέιρας είχε εντυπωσιακές επιδόσεις μετρώντας 29 γκολ σε 56 παιχνίδια, ενώ στην πρώτη ομάδα έχει κάνει 13 εμφανίσεις με 2 γκολ. Θεωρείται παίκτες με μεγάλη προοπτική και πολλά περιθώρια βελτίωσης, γι’ αυτό και τον παρακολουθούσαν αρκετές ομάδες από μεγάλα πρωταθλήματα.

