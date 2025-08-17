Λογαριασμός
Μαγεία Μέσι: Γκολ νίκης και ασίστ με τακουνάκι για την Ίντερ Μαϊάμι

Τι κι αν επέστρεψε από τραυματισμό και μπόρεσε να παίξει μόνο στο δεύτερο ημίχρονονο - Ο Μέσι έκανε θραύση στην αναμέτρηση με τη Λος Άντζελες Γκάλαξι

Μέσι

Τι κι αν επέστρεψε από τραυματισμό και μπόρεσε να παίξει μόνο στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Λιονέλ Μέσι έκανε θραύση στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με την Λος Άντζελες Γκάλαξι για το MLS οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 3-1.

Με το σκορ στο 1-1, ο Αργεντινός «μάγος» το πήρε... προσωπικά και στο 84' με υπέροχη ατομική ενέργεια και φοβερό σουτ έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στο 90' έβγαλε απίθανη ασίστ με τακουνάκι στον Λουίς Σουάρες, που διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Το σκορ είχε ανοίξει ο Τζόρντι Άλμπα στο 43' με όμορφο πλασέ μετά από ασίστ του Σέρχι Μπουσκέτς. Οι φιλοξενούμενοι είχαν ισοφαρίσει στο 59' με τον Τζο Πέιντσιλ.

Με τη νίκη αυτή η Ίντερ Μαϊάμι έφτασε τους 45 βαθμούς σε 24 αγώνες και είναι πέμπτη στην ανατολική περιφέρεια αλλά έχει τρία παιχνίδια λιγότερα από το πρωτοπόρο με 52 βαθμούς Σινσινάτι.

