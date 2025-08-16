ΟΦΗ: νίκησε με «τεσσάρα» την Μπολόνια μέσα στην έδρα της και έδειξε πανέτοιμος

Έκλεισε τα καλοκαιρινά φιλικά του με σπουδαίο «διπλό» στην Ιταλία ο ΟΦΗ!



Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση μέσα στο «Renato dall'Ara» κόντρα στην κυπελλούχο Ιταλίας, Μπολόνια, οι Κρητικοί βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 1-0, αλλά σκόραραν τέσσερις φορές στο δεύτερο ημίχρονο και πανηγύρισαν την σπουδαία νίκη με 4-2!

Πλέον, η ομάδα του Ράσταβατς περιμένει να μάθει αν θα αναβληθεί τελικά η εκτός έδρας αναμέτρησή του με τον Παναθηναϊκό για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.



Η Μπολόνια μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, φτιάχνοντας την πρώτη ευκαιρία της λίγο πριν από τη συμπλήρωση 10 λεπτών, με τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει το σουτ του Λουκουμί, ενώ οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 11’, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ και αδυναμία της άμυνας να απομακρύνει, ο Ορσολίνι πήρε τις κόντρες και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ.



Μετά από το πρώτο 20λεπτο ο ΟΦΗ ξεθάρρεψε επιθετικά, φτιάχνοντας την πρώτη ευκαιρία του στο 20’, όταν ο Σκορούπσκι είχε απάντηση σε προσπάθεια του Νους. Ο Ιμόμπιλε σπατάλησε δύο ευκαιρίες για την Μπολόνια, με τον Νους να απειλεί ξανά στο 43’, βλέποντας όμως το συρτό του σουτ να περνάει ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι των γηπεδούχων.



Οι Κρητικοί ευτύχησαν να ισοφαρίσουν με το… καλησπέρα του δευτέρου ημιχρόνου (48’), όταν μετά από μια βαθιά μπαλιά, ο Θεοδοσουλάκης «έσπασε» υπέροχα την μπάλα στον Φούντα, ο οποίος έκανε την κούρσα και σκόραρε με όμορφο διαγώνιο σουτ! Μάλιστα, δύο λεπτά αργότερα (50’), η ομάδα του Ράσταβατς έκανε και την ανατροπή, μετά από μία ακόμα ιδανική αντεπίθεση, η οποία ολοκληρώθηκε με ένα άψογο τελείωμα της φάσης από τον Θεοδοσουλάκη!

Η Μπολόνια ισοφάρισε στο 54’, μετά από μια δικιά της αντεπίθεση και γκολ του Όντγκαρντ, ενώ το παιχνίδι είχε γρήγορο ρυθμό, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω. Στο 70’ ο Ρακόνιατς, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, πήρε πέναλτι, με τον Φούντα να εκτελεί εύστοχα στο 73’, δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στον ΟΦΗ!



Μέχρι και το φινάλε, οι Ιταλοί πίεσαν έντονα στην προσπάθειά τους να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, έχοντας και δοκάρι στο 90’ με τον Νταλίνγκα, όμως η άμυνα του ΟΦΗ άντεξε, ενώ στις καθυστερήσεις 90’+3’, ο Σαλσέδο με γκολάρα του διαμόρφωσε το τελικό 2-4!

