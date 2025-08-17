Παναθηναϊκός: Έφτασε Αθήνα ο Καλάμπρια

Στην Αθήνα το μεγάλο μεταγραφικό «μπαμ» του Παναθηναϊκού! Ο λόγος για τον Ντάβιντε Καλάμπρια, που προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το βράδυ του Σαββάτου (16/08) έτσι ώστε να ολοκληρώσει το deal με το «τριφύλλι»!



Ο διεθνής ακραίος οπισθοφύλακας θα περάσει πλέον ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «πράσινους», το οποίο θα έχει διάρκεια τριών χρόνων.

Ο 28χρονος Ιταλός δεξιός μπακ ήταν ο μεγάλος στόχος των «πρασίνων» για την κάλυψη του κενού που δημιουργήθηκε στο δεξί άκρο της άμυνας, μετά την πώληση του Γιώργου Βαγιαννίδη.



Ο Καλάμπρια, ο οποίος έχει διατελέσει αρχηγός της Μίλαν, με πολυετή παρουσία στους «ροσονέρι» και πάνω από 200 συμμετοχές στη Serie A, θα υπογράψει με το «τριφύλλι» ένα ιδιαίτερα υψηλό οικονομικά συμβόλαιο.

