Ολυμπιακός: Με Φαλ η 12άδα για το ματς με τη Ζάλγκιρις

Μια μεγάλη επιστροφή επιφύλασσε η αποψινή δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τη Ζάλγκιρις, στο πλαίσιο της 2ς αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.



Συγκεκριμένα, ο Μουσταφά Φαλ βρίσκεται στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» για το ματς με τους Λιθουανούς, επιστρέφοντας στην 12άδα της ομάδας μετά από 4,5 μήνες και την παρουσία του στον μικρό τελικό του Final 4 του Βερολίνου.

Μάλιστα, ο Γάλλος σέντερ δηλώθηκε και, παίρνοντας τη θέση του Σακίλ ΜακΚίσικ, κάτι που σημαίνει πως πρακτικά θα αγωνιστεί στο ματς με τον Άρη (13/10).Ο Φαλ, που είχε τεθεί εκτός τους τελευταίους μήνες με, είχε επιστρέψει στις προπονήσεις τις τελευταίες τρεις ημέρες, ωστόσο, φαινόταν πως δύσκολα θα έμπαινε στην αποστολή, αφού του λείπει αγωνιστικός ρυθμός. Παρ' όλα αυτά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον συμπεριέλαβε κανονικά στην αποστολή και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.Από την άλλη, εκτός για το αποψινό ματς έμειναν οικαιΓουόκαπ, Γκος, Ράιτ, Βιλντόσα, Φαλ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Πετρούσεφ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ.

