Ματίπ: Εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο απόσυρσής του από την ενεργό δράση

Εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο απόσυρσής του από την ενεργό δράση ο Ζοέλ Μάτιπ.



Ο γεννημένος στη Γερμανία και με καταγωγή από το Καμερούν κεντρικός αμυντικός, μετά την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, αποχωρώντας μετά από 8 ολόκληρα χρόνια στους «Reds», ενώ έκτοτε δεν έχει βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του, παρότι υπήρξε ενδιαφέρον τόσο από τη Σάλκε, στην οποία έκανε τα πρώτα του βήματα ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, όσο και από ομάδες της Premier League.



Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα γερμανικών Μέσων, τα οποία επιβεβαίωσε και ο έγκριτος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 33χρονος αμυντικός σκοπεύει να κρεμάσει οριστικά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.



Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σάλκε, με την οποία αγωνίστηκε συνολικά σε 258 παιχνίδια, ενώ πραγματοποίησε 201 εμφανίσεις με τη φανέλα της Λίβερπουλ. Παράλληλα, χρίστηκε και 27 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Καμερούν.

