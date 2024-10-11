Παναθηναϊκός: Αυτό που βελτιώνει ο Αταμάν και «απογειώνει» τον Επτάστερο

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 αφού κέρδισε τις γερμανικές δύο ομάδες της Euroleague μέσα σε μία εβδομάδα. Οι «πράσινοι» έδειξαν και στις δύο αυτές αναμετρήσεις ότι ήταν κυρίαρχοι σε όλη τη διάρκεια. Όταν ο αντίπαλος πλησίαζε στο σκορ, τότε οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν έγιναν και τις δύο φορές κυνικοί και πήραν άνετες νίκες.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.