Παναθηναϊκός: Αυτό που βελτιώνει ο Αταμάν και «απογειώνει» τον Επτάστερο

Οι πόντοι στον αιφνιδιασμό δεν ήταν στα θετικά στοιχεία του Τριφυλλιού την περασμένη σεζόν όμως όπως φαίνεται αυτό αλλάζει

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 αφού κέρδισε τις γερμανικές δύο ομάδες της Euroleague μέσα σε μία εβδομάδα. Οι «πράσινοι» έδειξαν και στις δύο αυτές αναμετρήσεις ότι ήταν κυρίαρχοι σε όλη τη διάρκεια. Όταν ο αντίπαλος πλησίαζε στο σκορ, τότε οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν έγιναν και τις δύο φορές κυνικοί και πήραν άνετες νίκες.

