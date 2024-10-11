Εύβοια: Tροχαίο με έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα με έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες σημειώθηκε νωρίτερα στον Αλμυροπόταμο Ευβοίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, λίγο μετά τις 15:00 υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα ΙΧ αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα, συγκρούστηκε μετωπικά με έτερο ΙΧ επιβατικό όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα καθώς και με τρίτο επιβατικό όχημα με τρέιλερ.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του άτομο που βρισκόταν στο πρώτο όχημα ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες τραυματίστηκαν.

Τραυματίστηκαν επίσης δύο εκ των τεσσάρων επιβατών του δεύτερου οχήματος.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και περιπολικό της Αστυνομίας και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι τραυματίες μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά μεταφέρονται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.