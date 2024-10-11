Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκαριστικό τροχαίο με έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες στην Εύβοια

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μεταξύ των τραυματιών του σοκαριστικού τροχαίου στην Εύβοια, είναι τρία παιδιά

Εύβοια: Tροχαίο με έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα με έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες σημειώθηκε νωρίτερα στον Αλμυροπόταμο Ευβοίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, λίγο μετά τις 15:00 υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα ΙΧ αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα, συγκρούστηκε μετωπικά με έτερο ΙΧ επιβατικό όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα καθώς και με τρίτο επιβατικό όχημα με τρέιλερ.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του άτομο που βρισκόταν στο πρώτο όχημα ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες τραυματίστηκαν.

ikukuiku

Τραυματίστηκαν επίσης δύο εκ των τεσσάρων επιβατών του δεύτερου οχήματος.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και περιπολικό της Αστυνομίας και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι τραυματίες μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά μεταφέρονται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εύβοια τροχαίο Νεκροί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark