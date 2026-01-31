Ελλιπής αλλά άνετος κόντρα στο Περιστέρι Betsson ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρατάχθηκαν με πολλές και σημαντικές απουσίες στην εντός έδρας αναμέτρησή τους για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ενώ παρότι αντιμετώπισαν δυσκολίες στο πρώτο ημίχρονο, κυριάρχησαν στο δεύτερο και πήραν εύκολα τη νίκη με 94-71.

Έτσι, ο Ολυμπιακός διεύρυνε το εντυπωσιακό νικηφόρο σερί του στο πρωτάθλημα (16 στα 16) και παραμένει μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ το Περιστέρι έπεσε στο 6-9.

Κορυφαίος για τους νικητές, που είχαν 16 εύστοχα τρίποντα, ήταν ο Πίτερς, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 29 πόντους σε 30 λεπτά συμμετοχής! 11 πόντοι για τον Φουρνιέ και 10 για τον Λαρεντζάκη, γεμάτη εμφάνιση ξανά από τον Γουόρντ (10π, 6 ριμπ, 5 ασίστ), σημαντικός ο Γουόκαπ (9π, 7 ασίστ). 8 πόντοι και 7 ασίστ για τον Τζόζεφ, στο εγχώριο ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες. Για το Περιστέρι, ξεχώρισαν Χάρις (16π) και Πέιν (10π, 7 ριμπ).

Πλέον, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά τις αναμετρήσεις του με Dubai BC (3/2, 18:00, εκτός έδρας) και με Βίρτους Μπολόνια (6/2, 21:15, εντός) για τη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας, ενώ για την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα φιλοξενήσει τον Προμηθέα. Για το Περιστέρι, ακολουθεί το παιχνίδι του στην Ιταλία με τη Σάσαρι (4/2, 21:30) για το FIBA Europe Cup, πριν υποδεχθεί τον Ηρακλή για την Stoiximan GBL.

Το ματς:

Με δεκάδα και χωρίς Μόρις, Νιλικίνα, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Τζόουνς και ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιλέγει αρχική πεντάδα με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Πίτερς και Μιλουτίνοφ. Από την άλλη, ο Βασίλης Ξανθόπουλος ξεκίνησε το παιχνίδι με Νίκολς, Καρντένας, Φαν Τούμπεργκεν, Ιττούνα και Κακλαμανάκη.



Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τρίποντο του Γουόρντ και καλάθι-φάουλ του Φαν Τούμπεργκεν, ενώ ο Γουόκαπ με δύο συνεχόμενα τρίποντά του έβαλε τον Ολυμπιακό στο +5 (11-6). Ο Καρντένας με δικό του τρίποντο μείωσε σε 13-10, αλλά ο Ντόρσεϊ απάντησε για το 4/4 των «ερυθρόλευκων» από μακριά, διαμορφώνοντας το 17-12. Τρίποντο του Ιττούνα έφερε το ματς στον πόντο (17-16), Πίτερς και Γουόρντ έφεραν τους γηπεδούχους στο 4 (22-18, όμως το Περιστέρι πέρασε μπροστά με 23-22 και έκλεισε την πρώτη περίοδο με τον Μουράτο να σκοράρει για το 24-27.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με βολές του Γουόρντ και με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Χάρις, ενώ ο Τζόζεφ με ευστοχησε στο πρώτο τρίποντό του με τον Ολυμπιακό, για να ισοφαρίσει σε 29-29! Ο Λαρεντζάκης με πολύ δύσκολο καλάθι του μπροστά στην άμυνα του Πέιν, έβαλε ξανά μπροστά (31-29) τον Ολυμπιακό, όμως το Περιστέρι βρέθηκε ξανά στο +1 (33-34), με κάρφωμα του Πέιν και τρίποντο του Χάρις.

Ένα τρίποντο του Φουρνιέ έφερε το 37-34, ενώ οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την αμυντική τους λειτουργία, πήραν ενέργεια από Χολ, Τζόζεφ, Γουόρντ και «έτρεξαν» σερί 11-0, για να φτιάξουν την πρώτη διψήφια υπέρ τους διαφορά (44-34). Ο Καρντένας από μέση απόσταση και ο Πέιν με εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα, έδωσαν λύσεις επιθετικά στο Περιστέρι, διαμορφώνοντας το 44-38 του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ολυμπιακός βρήκε πόντους μόνο από δύο βολές στα πρώτα 3,5 αγωνιστικά λεπτά της τρίτης περιόδου, όμως ούτε και το Περιστέρι έβρισκε λύσεις επιθετικά, με το 49-40 μετά από καλάθι-φάουλ του Πίτερς. Ο Πέιν κάρφωσε ξανά για το 49-42, όμως οι φιλοξενούμενοι κόλλησαν ξανά επιθετικά, με βολές από Γουόκαπ, Μιλουτίνοφ και ένα τρίποντο του Ντόρσεϊ, να φέρνουν το 56-45! Με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει τον έλεγχο του ματς, ο Πίτερς με δύο σερί τρίποντά του εκτόξευσε τη διαφορά στο +17 (62-45), ενώ ο Τζόζεφ με buzer-beater δικό του τρίποντο έκανε το 67-45, πριν ο Παπαδάκης διαμορφώσερι το 67-48 με τη λήξη του δεκαλέπτου.

Ο Χάρις με σερί καλάθια του μείωσε σε 67-52, όμως ο Πίτερς με συνεχόμενους δικούς του πόντους έφτασε τους 23 προσωπικούς για να κάνει το 74-52! Ακολούθησαν διαδοχικά τρίποντα από τις δύο ομάδες για το 80-60. Διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία λεπτά του αγώνα, με τις άμυνες να έχουν χαλαρώσει και με τον Ολυμπιακό να φτάνει εύκολα στη νίκη με το τελικό 94-71.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 44-38, 67-48, 94-71

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.