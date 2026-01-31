Με Αντίνο ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Κηφισιά

Έτοιμος για το ματς με την Κηφισιά ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» φιλοξενούν το απόγευμα της Κυριακής (1/2, 17:30) την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο στη Λεωφόρο, ολοκληρώνοντας το απόγευμα του Σαββάτου την προετοιμασία τους.

Στο συγκεκριμένο ματς, ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει και τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος κρίθηκε έτοιμος και όχι μόνο συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, αλλά είναι πολύ πιθανό να κάνει και το ντεμπούτο του.

Μεταξύ άλλων, ο Ισπανός τεχνικός συμπεριέλαβε στην 23άδα τον Άνταμ Τσέριν, αλλά και τον Τόνι Βιλένα, ελέω της απουσίας του Τσιριβέγια. Εκτός έμειναν οι Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Κώτσιρας και Ντέσερς, που ακολούθησαν θεραπεία, αλλά και ο Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση.

Στην αποστολή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.