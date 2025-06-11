Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατέθεσε επίσημη καταγγελία εις βάρος του Ματίας Λεσόρ, με αφορμή τη συμπεριφορά του κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο στο ΣΕΦ, στον τέταρτο τελικό της Stoiximan Basket League.

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε αποβληθεί νωρίτερα από την αναμέτρηση, προέβη σε απρεπή χειρονομία προς την εξέδρα των «ερυθρόλευκων» οπαδών, λίγο πριν εισέλθει στη φυσούνα.

Το περιστατικό καταγράφηκε και πλέον αναμένεται να εξεταστεί από τον αθλητικό δικαστή της διοργανώτριας αρχής.

