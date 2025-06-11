Λογαριασμός
Τιμάει το συμβόλαιο του με τον Φαλ ο Ολυμπιακός

Το συμβόλαιο του Φαλ δεν περιλαμβάνει ρήτρες ασφαλείας, ενώ και η διοίκηση της ομάδας επέλεξε να στηρίξει τον αθλητή, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός

Ο Ολυμπιακός θα τιμήσει κανονικά το συμβόλαιο του Μουσταφά Φαλ, το οποίο ανέρχεται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, παρά τον σοβαρό τραυματισμό, που υπέστη ο Γάλλος σέντερ στον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL με τον Παναθηναϊκό. Ο Φαλ υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα, θυμίζουμε και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν χρόνο. Την Τρίτη, εξάλλου, υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση στην Ισπανία.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συμβόλαιο του Φαλ δεν περιλαμβάνει ρήτρες ασφαλείας, ενώ και η διοίκηση της ομάδας επέλεξε να στηρίξει τον αθλητή, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός τόσο εντός των αποδυτηρίων όσο και στις τάξεις των φιλάθλων.

Πηγή: sport-fm.gr

