Αθώος κρίθηκε από το δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης ο διοικητικός παράγοντας της ΠΑΕ Άρης, Θεόδωρος Καρυπίδης, για επεισόδιο σε αγώνα της ομάδας του στη Βέροια, κόντρα στην τοπική ομάδα, τον Ιανουάριο του 2018, για το πρωτάθλημα της τότε Football League.

Συγκεκριμένα, ο Καρυπίδης αθωώθηκε για τις πράξεις της εκτόξευσης απειλών εντός αθλητικής εγκατάστασης (κατά τη διάρκεια αγώνα) και της παράνομης βίας με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του αθλητικού νόμου. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 15 μηνών, με 3ετή αναστολή.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Άρης δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, μέσω του οποίου αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.