Η ΕΟΚ έσπασε τη σιωπή της και πήρε θέση για όσα έγιναν στους τελικούς της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Η ομοσπονδία προανήγγειλε πως θα γίνει αυστηροποίηση του πλαισίου κατά της βίας, της υποκίνησης αυτής και της δυσφήμησης του αθλήματος από όπου κι αν προέρχεται. Μάλιστα ανέφερε πως θα γίνει συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις ομάδες «... ώστε με θεσμικές παρεμβάσεις να εγγυηθούμε την ενότητα και τη νομιμότητα όχι μόνο στα λόγια αλλά στη πράξη».

Παράλληλα, η ΕΟΚ έκανε γνωστό πως για λόγους διασφάλισης της ηρεμίας στη διάρκεια των τελικών δεν κοινοποίησε την απόφαση του ΑΣΕΑΔ που απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Παναθηναϊκού περί μη νόμιμης ΚΕΔ, αλλά και δεν απάντησε στα όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν για διεθνείς παίκτες, καλώντας τον Τούρκο προπονητή πλέον να ανακαλέσει.

Τέλος, καλεί όποιον κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση στο μπάσκετ να προσκομίσει αποδείξεις άμεσα, ειδάλλως «... θα κινηθούμε νομικά εναντίον όσων δυσφημούν το άθλημα μας, όπως συνέβη και με προγενέστερη καταγγελία προ 3 ετών, χωρίς να προσκομιστεί κανένα στοιχείο».

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Η Διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας ενημερώνει τη φίλαθλη κοινή γνώμη για τα ακόλουθα:

Στην Ελλάδα του 2025, το μπάσκετ αποτελεί κυρίαρχο άθλημα στην κοινωνία μας με περίπου 900 σωματεία να καλλιεργούν το άθλημα της καλαθοσφαίρισης και 75.000 ενεργούς αθλητές. Μάλιστα, με τα πρόσφατα στοιχεία του e-kouros, όπως αυτά παρουσιάστηκαν από τον Υπουργό κ. Βρούτση, το μπάσκετ αποτελεί επίσημα πρώτο σε αθλητές στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της Ελλάδας την Αττική, όπου και κατοικεί σχεδόν το 50% του πληθυσμού της χώρας μας.

Το γεγονός αυτό αποτελεί ξεκάθαρα επιβράβευση του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης από το 2021 και εντεύθεν. Δυστυχώς, παρά την προσπάθεια για εξάλειψη της βίας κάθε μορφής από το μπάσκετ, αποδεικνύεται ότι απαιτούνται σημαντικά βήματα για να μπορέσει το άθλημα μας να αποβάλλει την τοξικότητα και τους υποκινητές της βίας από το οικοσύστημα του.

Προφανώς, και είμαστε περήφανοι που από το 2022 η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης έχει διοργανώσει το 2022 F4, το 2023, 2024 και το 2025 F8 με φιλάθλους όλων των ομάδων δίπλα δίπλα, γεγονός αδιανόητο πριν το 2021, αλλά δεν αρκεί.

Η εικόνα στους τελικούς της GBL που διοργάνωσε ο ΕΣΑΚΕ απέχει παρασάγγας από αυτό που όλη η φίλαθλη κοινωνία ζητά και για αυτό απαιτούνται σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις. Γι’ αυτό το λόγο τις επόμενες ημέρες θα καλέσουμε όλες τις συνιστώσες του αθλήματος, το επαγγελματικό μπάσκετ ( ΕΣΑΚΕ και ομάδες), την Πολιτεία και τους υπόλοιπους φορείς ώστε με θεσμικές παρεμβάσεις να εγγυηθούμε την ενότητα και τη νομιμότητα όχι μόνο στα λόγια αλλά στη πράξη.

Παράλληλα, σεβόμενοι το θεσμικό μας ρόλο θέλουμε να ενημερώσουμε το φίλαθλο κοινό ότι κατά τη διάρκεια των τελικών, εξεδόθησαν οι αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ που δικαίωνε πλήρως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ για την 5μελη ΚΕΔ/ΕΟΚ και απέρριπτε τους ισχυρισμούς της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ περί μη νόμιμης σύνθεσης.

Από την πλευρά μας, θέλοντας να μην ενταθεί το ήδη τεταμένο κλίμα που υπήρχε κατά τη διάρκεια των τελικών δεν αναφέραμε ουδέν, ούτε το ανακοινώσαμε, προκειμένου να μην εκληφθεί ως παρέμβαση στα τεκταινόμενα. Παρόμοια στάση κρατήσαμε και στις δηλώσεις του επιτυχημένου προπονητή κ. Αταμαν, όταν αμέσως μετά το πέρας των τελικών σε δημόσιες δηλώσεις του προσέβαλε Έλληνες αθλητές που έχουν φορέσει το εθνόσημο και έχουν ιδρώσει για την Εθνική Ελλάδος, αποκαλώντας τους μη Έλληνες και δεν το καταγγείλαμε άμεσα γιατί κατανοούμε ότι σε στιγμές έντασης μπορεί να ανέφερε πράγματα που πραγματικά δεν πιστεύει. Βέβαια, αναμένουμε από το κ. Αταμάν, ως προπονητής που υπηρετεί μια άλλη Εθνική ομάδα και γνωρίζει τι σημαίνει να αγωνίζεσαι με την Εθνική σου ομάδα, να αναγνωρίσει λάθος του και να ανακαλέσει τις ατυχείς δηλώσεις του.

Τέλος, να ενημερώσουμε όλους τους φιλάθλους ότι σχετικά με δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν στον τύπο με αναφορές για ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης στο μπάσκετ, καλούμε όποιον έχει στοιχεία να τα προσκομίσει εντός 2 ημερών στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, παραπέμποντας μετά την προθεσμία αυτή την υπόθεση στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Είμαστε αποφασισμένοι ότι αν αποδειχθεί ότι υπάρχουν παράνομες πράξεις να καταλογισθούν οι πλέον αυστηρές κυρώσεις στους υπαίτιους. Αν όμως αποδειχθεί ότι τίποτα από τα καταγγελλόμενα δεν ισχύουν τότε ως ΕΟΚ θα κινηθούμε νομικά εναντίον όσων δυσφημούν το άθλημα μας, όπως συνέβη και με προγενέστερη καταγγελία προ 3 ετών, χωρίς να προσκομιστεί κανένα στοιχείο.

Είναι γεγονός, ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η οποία έχει ως μέλη 900 σωματεία, θα εγγυηθεί για την ενότητα του αθλήματος, προχωρώντας στην επόμενη Γενική Συνέλευση σε μεγαλύτερη αυστηροποίηση του πλαισίου κατά της βίας, της υποκίνησης αυτής και της δυσφήμησης του αθλήματος από όπου κι αν προέρχεται.

Συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την ευγενή άμιλλα και το ευ αγωνίζεσθαι δεν είναι αποδεκτές και μέσω των πειθαρχικών της οργάνων (ΜΔΟ, Επιτροπή Πρωταθλήματος) αλλά και της Επιτροπής Δεοντολογίας θα διαφυλάξει την εικόνα του αθλήματος που όλοι υπηρετούμε.

