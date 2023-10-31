Παναθηναϊκός: Η ημέρα άφιξης του Ναν στην Ελλάδα

Η “βόμβα” του Δημήτρη Γιαννακόπουλου τάραξε τα νερά του Ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα έρχεται η ημέρα που φτάσει στην χώρα μας.

Την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, ο Κέντρικ Νάν θα βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό των “πράσινων”. Ένας παίκτης που είχε απασχολήσει εκτενώς την περίπτωση του Ολυμπιακού, κατάφερε να έρθει στον “Εξάστερο”.

