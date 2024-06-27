Γέφυρες παραμονής της Μασούρας στον Ολυμπιακό .

Ο ρεπόρτερ του σταθμού Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε τις προτάσεις στο θέμα του Μασούρα που μένει ελεύθερος σε τρεις ημέρες. Ο μάνατζερ του παίκτη επισκέφτηκε τα γραφεία της ΠΑΕ και ζήτησε με τους ανθρώπους του κλαμπ για τον οδοσφαιριστή.

Τόσο ο Μασούρας , όσο και ο ατζέντης του δείχνει ότι θέλει να συνεχίσει στην ομάδα του διεθνούς κυνηγού. Ο Ολυμπιακός δεν είχε κλείσει ποτέ την πόρτα για τον Μασούρα, ήθελε να τον κρατήσει αλλά με συγκεκριμένους όρους.

Πλέον αναμένονται, προφανέστατα την κατεύθυνση να βρεθεί η χρυσή τομή.



