Περίπου έναν μήνα πριν, ο Παναθηναϊκός AKTOR κατέκτησε το έβδομο αστέρι στην ιστορία του, καθώς «σάρωσε» Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης φτάνοντας στην κορυφή της Ευρωλίγκας.



Το επίσημο κανάλι των «πρασίνων» δημοσίευσε ένα mini movie από την παραμονή της ομάδας στο Βερολίνο, μέσα από το οποίο αναδεικνύονται όλες οι «μαγικές» στιγμές που έφεραν το έβδομο τρόπαιο αλλά και οι πανηγυρισμοί που ακολούθησαν!



Δείτε το βίντεο:

