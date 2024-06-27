Λογαριασμός
Πράσινη μαγεία: Δείτε τη mini movie της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το 7ο αστέρι

Το επίσημο κανάλι του Παναθηναϊκού AKTOR δημοσίευσε μία ταινία μικρού μήκους για το ταξίδι της ομάδς στο Βερολίνο, κατά τη διάρκεια του οποίου κατέκτησε το έβδομο αστέρι!

Παναθηναϊκός

Περίπου έναν μήνα πριν, ο Παναθηναϊκός AKTOR κατέκτησε το έβδομο αστέρι στην ιστορία του, καθώς «σάρωσε» Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης φτάνοντας στην κορυφή της Ευρωλίγκας.

Το επίσημο κανάλι των «πρασίνων» δημοσίευσε ένα mini movie από την παραμονή της ομάδας στο Βερολίνο, μέσα από το οποίο αναδεικνύονται όλες οι «μαγικές» στιγμές που έφεραν το έβδομο τρόπαιο αλλά και οι πανηγυρισμοί που ακολούθησαν!

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Final 4
