Την πρώτη του συμμετοχή με την Εθνική μπάσκετ αυτό το καλοκαίρι θα κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο φιλικό με τις Μπαχάμες στο ΣΕΦ (20:00) για το Τουρνουά Ακρόπολις. Ο Greek Freak συμπεριλήφθηκε στην δωδεκάδα στο τελευταίο τεστ της ελληνικής ομάδας πριν το Προολυμπιακό Τουρνουά και θα πάρει χρόνο συμμετοχής.



Αντίθετα με τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ, εκτός έμειναν οι Μιχάλης Λούντζης, Λευτέρης Μαντζούκας, Γιάννης Κουζέλογλου, Νίκος Χουγκάζ και Γιώργος Τανούλης.



Η δωδεκάδα της Ελλάδας: Γουόκαπ, Λαρεντζάκης, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Καλάθης, Καλαϊτζάκης, Παπαγιάννης, Χαραλαμπόπουλος, Παπανικολάου, Γ. Αντετοκούνμπο, Κ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου.



Στον αντίποδα, οι Μπαχάμες θα έχουν και πάλι στη δωδεκάδα τους τρεις ΝΒΑερ, τους ΝτιΆντρε Έιτον (Μπλέιζερς), Μπάντι Χιλντ (Σίξερς) και Έρικ Γκόρντον (Σανς).

