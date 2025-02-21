Ολυμπιακός: Έκαμψε την αντίσταση του Απόλλωνα και τώρα ντέρμπι «αιωνίων» στον τελικό

Ντέρμπι για τρία οκτάλεπτα ήταν ο δεύτερος ημιτελικός Κυπέλλου πόλο των ανδρών, με τον Ολυμπιακό να… ξυπνάει στα μισά της τρίτης περιόδου και να νικάει τον μαχητικότατο Απόλλωνα Σμύρνης με 12-9.



Με κορυφαίους τους Γενηδουνιά και Ζερδεβά οι «ερυθρόλευκοι» θα διεκδικήσουν στον τελικό του Final 4 στο κλειστό κολυμβητήριο του Βόλου και κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο, Παναθηναϊκό, το 26ο τρόπαιό τους στη διοργάνωση και το 8ο συνεχόμενο.

Το ματς:

Τα οκτάλεπτα:

Φοβερή ατμόσφαιρα από τους, οι οποίοι με τον παλμό που έδιναν και το ασταμάτητο τραγούδι στήριξαν μέχρι τέλους την ομάδα τους.Το πρώτο οκτάλεπτο άνηκε αποκλειστικά στους τερματοφύλακες των δύο ομάδων. Τόσο ο Γαλανόπουλος όσο και ο Ζερδεβάς έκαναν τρομερές επεμβάσεις και ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές. Αμφότεροι νικήθηκαν μόνο μια φορά, με τον Καπότση να ανοίγει το σκορ για τον Απόλλωνα Σμύρνης και τον Κάκαρη να κάνει το 1-1 για τον Ολυμπιακό.Ίδιο σκηνικό και στο δεύτερο οκτάλεπτο, με τον Ζερδεβά να κάνει δύο πολύ σημαντικές αποκρούσεις, η πρώτη μάλιστα σε πέναλτι του Μπογκντάνοβιτς και εν συνεχεία ο Γενηδουνιάς έδωσε για πρώτη φορά στον αγώνα το προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους». Ωστόσο, η Ελαφρά Ταξιαρχία ισοφάρισε άμεσα με τον Τρούλο και με παίκτη παραπάνω. Ο Γενηδουνιάς με 2 συνεχόμενα γκολ και ο Φουντούλης έκαναν το 5-2, με τον Απόλλωνα να απαντάει με τον Σολανάκη και τον Γαρδίκα για το 5-4. Στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του δευτέρου οκταλέπτου, ο Ζαλάνκι έγραψε το 6-4.Παρότι σταθερά μπροστά στο σκορ, ο Ολυμπιακός συνέχιζε να βγάζει μια νευρικότητα, γεγονός που εκμεταλλευόταν ο Απόλλων και έμενε μέσα στο παιχνίδι. Ο Τρούλος στην αρχή του τρίτου οκταλέπτου έκανε το 6-5, με τον εκπληκτικό Γενηδουνιά να δίνει και πάλι τη λύση για τους Πειραιώτες και να σκοράρει για το 7-5. Ο Ρομπόπουλος μείωσε εκ νέου στο ένα γκολ για την ομάδα του Ραντάνοβιτς. Ο Ζερδεβάς κράτησε το προβάδισμα του Ολυμπιακού με μια εξαιρετική επέμβαση και ο Κάκαρης με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα έκανε το 8-6 τρία λεπτά πριν τη λήξη του οκταλέπτου. Νέα καίρια απόκρουση του Ζερδεβά, ο οποίος ήταν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Κόλιανιν, με τον Φουντούλη να κάνει το 9-6.Στην τελευταία περίοδο ο Ολυμπιακός έδειξε το γνωστό καλό του πρόσωπο, βελτιώθηκε πολύ στην άμυνα και κλείδωσε την πρόκριση στον τελικό. Ο Νικολαΐδης έκανε το 10-6 και ο Παπαναστασίου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι το 11-6. O Γαρδίκας έκανε το 11-7, με τον Κάκαρη τρία λεπτά πριν από το φινάλε να γράφει το 12-7. Ο Απόλλων, εκμεταλλευόμενος και το γεγονός πως οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ελαττώσει την πίεση, μείωσε με τον Τρούλο και τον Καπότση για το τελικό 12-9.1-1, 5-3, 4-2, 2-3.

