Ολυμπιακός: Δύσκολα θα κάνει άλλη μεταγραφή

Ελάχιστες είναι οι πιθανότητες ο Ολυμπιακός να πραγματοποιήσει κάποια άλλη προσθήκη. Όσο κι αν με τους Πειραιώτες δεν μπορείς να αποκλείσεις ποτέ τίποτα στα μεταγραφικά, όλα δείχνουν πως η ενίσχυση της ομάδας ολοκληρώθηκε με την προσθήκη του Σέρτζιο Ολιβέιρα.



Η λίστα για τους διαθέσιμους παίκτες για το Europa League κατατέθηκε και έχει ήδη κλείσει, ωστόσο-θυμίζουμε-πως οι μεταγραφές ολοκληρώνονται στην Ελλάδα στις 11 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης ελεύθερου ποδοσφαιριστή ως το τέλος του μήνα.

Πάντως οείναι απόλυτα ευχαριστημένος με τις κινήσεις ενίσχυσης που έγιναν, παρότι δεν κατέστη εφικτό να παραμείνουν οικαι. Ακόμη και το «παράθυρο» απόκτησης αριστερού μπακ που υπήρχε ως το τέλος φαίνεται πως κλείνει, καθώς ο Ισπανός δείχνει να εμπιστεύεται τονως «κάλυψη» πίσω από τον, μολονότι υπάρχει πάντα διαθέσιμη η επιλογή τουως δανεικού από την Νότιγχαμ.Στο μεταξύ, μετά τη σημερινή προπόνηση οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν ρεπό το Σαββατοκύριακο. Άλλωστε με 12 διεθνείς απόντες, χρειάστηκε να «ανέβουν» πέντε παίκτες της Κ19 στην ανδρική ομάδα για να βοηθήσουν στις προπονήσεις. Οιανεβάζουν ρυθμούς καθημερινά και θα είναι διαθέσιμοι στο ματς της επόμενης Κυριακής με τον Παναιτωλικό. Όσο για τον Ρέτσο, δεν είναι ακόμη έτοιμος και θα χρειαστεί προσοχή και υπομονή για να επιστρέψει.

