Τσεντεβίτα Ολίμπια-Παναθηναϊκός AKTOR: 1ο φιλικό της νέας σεζόν για τους πρωταθλητές Ευρώπης

Το πρώτο του φιλικό στη νέα σεζόν δίνει ο Παναθηναϊκός AKTOR, σε τουρνουά που διοργανώνεται στη Σλοβενία από την Τσεντεβίτα Ολίμπια.



Η οικοδέσποινα θα αντιμετωπίσει τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης (19:00), ενώ στον άλλο ημιτελικό του τουρνουά θα αναμετρηθούν η πρώην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, Αναντολού Εφές, με την ανανεωμένη Μπάγερν Μονάχου του Γκόρντον Χέρμπερτ, στις 21:30.

Συνοπτικά το πρόγραμμα των φιλικών προετοιμασίας του Παναθηναϊκού:

Οι δύο νικητές των αγώνων αυτών θα αναμετρηθούν τοκαι οι ηττημένοι. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν στη «Χάλα Τίβολι», χωρητικότητας 7.000 θεατών.Από τον αγώνα θα υπάρχει εν τέλει εικόνα, καθώςτα τηλεοπτικά δικαιώματα του τουρνουά ηΌσον αφορά τα αγωνιστικά νέα των «πρασίνων», η ομάδα έχει ακόμη αρκετές απουσίες.δεν ακολούθησαν το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας στην Κράντσκα Γκόρα επομένως δεν είναι ακόμη έτοιμοι να αγωνιστούν.Το ίδιο ισχύει και για τον, που έκανε ατομικές προπονήσεις όλο αυτό το διάστημα. Πιθανότατα, δεν θα αγωνιστεί ούτε ο, ο οποίος επίσης άργησε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία και ξεκίνησε με ατομικό πρόγραμμα. Ντεμπούτο, έστω και ανεπίσημο, από την άλλη, αναμένεται να κάνει οΌσον αφορά την Τσεντεβίτα Ολίμπια, έχει προπονητή τον Ζβέζνταν Μίτροβιτς και από το ρόστερ της ξεχωρίζουν οι Σλοβένοι διεθνείς, αλλά και ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ Betsson,Cedevita Olimpija - Παναθηναϊκός AKTOR (Cedevita Tournament)Παναθηναϊκός AKTOR – Anadolu Efes ή Bayern Munich (Cedevita Tournament)Παναθηναϊκός AKTOR – Bayern Munich (Τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»)Παναθηναϊκός AKTOR - Maccabi Playtika Tel Aviv (Τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»)Παναθηναϊκός AKTOR - Maccabi Playtika Tel AvivΠαναθηναϊκός AKTOR - Partizan Mozzart Bet Belgrade (Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»)Anadolu Efes - Παναθηναϊκός AKTORGalatasaray - Παναθηναϊκός AKTOR

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.