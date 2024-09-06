Τσεντεβίτα Ολίμπια-Παναθηναϊκός AKTOR: 1ο φιλικό της νέας σεζόν για τους πρωταθλητές Ευρώπης

Το πρώτο του φιλικό στη νέα σεζόν δίνει ο Παναθηναϊκός AKTOR, σε τουρνουά που διοργανώνεται στη Σλοβενία από την Τσεντεβίτα Ολίμπια.
Η οικοδέσποινα θα αντιμετωπίσει τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης (19:00), ενώ στον άλλο ημιτελικό του τουρνουά θα αναμετρηθούν η πρώην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, Αναντολού Εφές, με την ανανεωμένη Μπάγερν Μονάχου του Γκόρντον Χέρμπερτ, στις 21:30.
Οι δύο νικητές των αγώνων αυτών θα αναμετρηθούν το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στις 21:30 και οι ηττημένοι στις 19:00. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν στη «Χάλα Τίβολι», χωρητικότητας 7.000 θεατών.
Από τον αγώνα θα υπάρχει εν τέλει εικόνα, καθώς έξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του τουρνουά η ΕΡΤ.
Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα των «πρασίνων», η ομάδα έχει ακόμη αρκετές απουσίες. Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ και Ομέρ Γιουρτσεβέν δεν ακολούθησαν το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας στην Κράντσκα Γκόρα επομένως δεν είναι ακόμη έτοιμοι να αγωνιστούν.
Το ίδιο ισχύει και για τον Κώστα Σλούκα, που έκανε ατομικές προπονήσεις όλο αυτό το διάστημα. Πιθανότατα, δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος επίσης άργησε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία και ξεκίνησε με ατομικό πρόγραμμα. Ντεμπούτο, έστω και ανεπίσημο, από την άλλη, αναμένεται να κάνει ο Λορέντζο Μπράουν.
Όσον αφορά την Τσεντεβίτα Ολίμπια, έχει προπονητή τον Ζβέζνταν Μίτροβιτς και από το ρόστερ της ξεχωρίζουν οι Σλοβένοι διεθνείς Γιάκα Μπλάζιτς και Αλεξέι Νίκολιτς, αλλά και ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ Betsson, Μπρίντον Λεμάρ.
Συνοπτικά το πρόγραμμα των φιλικών προετοιμασίας του Παναθηναϊκού:
6/9: Cedevita Olimpija - Παναθηναϊκός AKTOR (Cedevita Tournament)
7/9: Παναθηναϊκός AKTOR – Anadolu Efes ή Bayern Munich (Cedevita Tournament)
15/9: Παναθηναϊκός AKTOR – Bayern Munich (Τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»)
16/9: Παναθηναϊκός AKTOR - Maccabi Playtika Tel Aviv (Τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»)
20/9: Παναθηναϊκός AKTOR - Maccabi Playtika Tel Aviv
21/9: Παναθηναϊκός AKTOR - Partizan Mozzart Bet Belgrade (Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»)
24/9: Anadolu Efes - Παναθηναϊκός AKTOR
25/9: Galatasaray - Παναθηναϊκός AKTOR
