Ολυμπιακός: Δεν είναι προτεραιότητα ο Μπάσι

O Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του βρέθηκαν στο Λας Βέγκας και παρακολούθησαν αρκετά παιχνίδια του Summer League, ψάχνοντας, εκτός από τη δημιουργία επαφών, και πιθανούς μεταγραφικούς στόχους για τον Ολυμπιακό.



Μάλιστα, ένας από τους παίκτες που άρεσαν στην «ερυθρόλευκη» αποστολή είναι ο Τσαρλς Μπάσι. Ο Νιγηριανός ψηλός (25 ετών, 2,08 μ.) έκανε καλά παιχνίδια στο Summer League με τους Σέλτικς, μετρώντας κατά μέσο όρο 15,3 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 τάπες κατά μέσο όρο σε τρεις συμμετοχές.

Ο 25χρονος σέντερ, ωστόσο, δεν είναι η προτεραιότητα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά αντίθετα αποτελεί εναλλακτική λύση. Ο Έλληνας τεχνικός έχει τουλάχιστον μία περίπτωση ψηλού σε υψηλότερη θέση στη λίστα του, και ο δίαυλος με τον Μπάσι θα ανοίξει όταν και αν χρειαστεί.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπάσι έχει αγωνιστεί τέσσερις σεζόν στο ΝΒΑ. Την πρώτη από αυτές φόρεσε τη φανέλα των Σίξερς, με τους οποίους αγωνίστηκε σε 23 παιχνίδια, ενώ τις επόμενες τρεις έπαιξε στους Σπερς με τους οποίους πάτησε παρκέ για 90 ματς έχοντας 4,4 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 0,9 μπλοκ μέσο όρο.

Ισραηλινό δημοσίευμα για Μπόουνς Χάιλαντ

Από την άλλη πλευρά, ισραηλινό δημοσίευμα από δημοσιογράφο του «One» αναφέρεται σε ένα άλλο «ανοικτό μέτωπο» του Ολυμπιακού, αυτό του γκαρντ. Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν την περίπτωση του Μπόουνς Χάιλαντ, μετά την οριστική μεταγραφή του Βασίλιε Μίτσιτς στη Χάποελ Τελ Αβίβ.



«Ο Ολυμπιακός θέλει να ενισχύσει την περιφέρειά του και αφού έχασε την κούρσα για τον Μίτσιτς, θα στρέψει την προσοχή του στον ταλαντούχο σκόρερ από το NBA, Μπόουνς Χάιλαντ», έγραψε αναλυτικά ο δημοσιογράφος Μόουζες Μπάρντα.



Ο 25χρονος περιφερειακός είναι αυτή τη στιγμή χωρίς συμβόλαιο στο NBA. Στην σεζόν 2024/25, ο αγωνίστηκε αρχικά στους Κλίπερς με τους οποίους μέτρησε 7,2 πόντους (39.1% στο δίποντο, 38.8% στο τρίποντο, 88.5% στις βολές), 1,2 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ και 0,9 κλεψίματα σε 20 αγώνες στο NBA.



Στη συνέχεια, μέτρησε και 4 συμμετοχές με τους Τίμπεργουλβς, έχοντας 1,3 πόντους και 1 ασίστ κατά μέσο όρο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.