Συνεχίζει τις εντυπωσιακές κινήσεις η Dubai BC. Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντουέιν Μπέικον με συμβόλαιο που ισχύει για τη σεζόν του 2025-2026. Όπως αναφέρει ο σύλλογος, η συμφωνία εξαρτάται από τις ιατρικές του εξετάσεις.

Ο Μπέικον, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2022-23 έκτοτε αγωνίστηκε για λίγο σε Κίνα και Πουέρτο Ρίκο, πριν μετακομίσει στη Ρωσία.

Εκεί, βρήκε ξανά τον καλό αγωνιστικό του εαυτό, «μετρώντας» 16,3 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ ανά μέσο όρο κατά τη διάρκεια της σεζόν που ολοκληρώθηκε, επιδόσεις χάρη στις οποίες αναδείχθηκε MVP της regular season στην VTB League.

Υπενθυμίζουμε πως εκτός από τον Μπέικον, η Dubai BC έχει ανακοινώσει τους Τζάναν Μούσα, Αλέξα Αβράμοβιτς, Μαμ Ζαϊτέ, ΜακΚίνλεϊ Ράιτ και Κέναν Καμένιας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.