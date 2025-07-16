Πάλεψε, αλλά δεν πέτυχε τον στόχο της η Εθνική. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου ηττήθηκε με σκορ 10-9 από την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, Κροατία, κάτι που σημαίνει πως θα χρειαστεί να περάσει από τη διαδικασία των χιαστί για μία θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Σιγκαπούρης.

Κάπως έτσι, η «γαλανόλευκη» θα έρθει αντιμέτωπη την Παρασκευή (18/07, 14:10) με τη Βραζιλία και, αν περάσει, στον προημιτελικό της Κυριακής (20/7, 11:00) θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ιταλίας.

Η Ελλάδα ξεκίνησε πολύ δυνατά και έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο με το υπέρ της 4-1. Η Εθνική μας ομάδα κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της μέχρι το ημίχρονο (6-5), όμως ακολούθησε ένα «κρεσέντο» της Κροατίας, που έκανε εξαιρετικό δεύτερο μέρος και έφτασε στη νίκη.

Για την Ελλάδα, δύο γκολ έβαλαν οι Καλογερόπουλος και Αλαφραγκής, ενώ πολύ καλό παιχνίδι έκανε κάτω από την εστία ο Τζωρτζάτος, ειδικά στο πρώτο μέρος. Από την Κροατία, τρία τέρματα έβαλε ο Φάτοβιτς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.