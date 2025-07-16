Τη μεγαλύτερη «βόμβα» του καλοκαιριού ολοκλήρωσε οριστικά η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλιε Μίτσιτς, ρίχνοντας με αυτόν τον τρόπο την «αυλαία» στο «σίριαλ» της μεταγραφικής περιόδου.

Μάλιστα, ο Σέρβος περιφερειακός έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ομάδας του Ισραήλ, και στάθηκε στην επικοινωνία του με τον Δημήτρη Ιτούδη ως βασικό παράγοντα της απόφασης αυτής.

Παράλληλα, για τη σπουδαία αυτή μεταγραφή τοποθετήθηκε και ο Έλληνας τεχνικός, όπως και ο GM της Χάποελ, Γιώργος Χήνας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βασίλιε Μίτσιτς:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα ενταχθώ στη Χάποελ Τελ Αβίβ και θα συμμετάσχω στην επερχόμενη ιστορική σεζόν – την πρώτη σεζόν του συλλόγου στην EuroLeague. Εντυπωσιάστηκα πολύ με το έργο που χτίζει η Χάποελ, τις φιλοδοξίες και το σαφές όραμα για το μέλλον. Χάρηκα που μίλησα με τον προπονητή Δημήτρη Ιτούδη, είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ μαζί του.

Ελπίζω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει και να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες. Ανυπομονώ να ξεκινήσω, να φτάσω στο Τελ Αβίβ και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για την ομάδα και τους υπέροχους οπαδούς. Πάμε Χάποελ!».

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Ιτούδη:

«Είμαστε χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον Βάσα Μίτσιτς στην οικογένεια της Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο Όφερ Γιανάι και εγώ εντυπωσιαστήκαμε, από την πρώτη μας συζήτηση με τον Βάσα τον περασμένο Δεκέμβριο, τη στιγμή που ξεκίνησαν όλα – από τη δέσμευσή του στη σκληρή δουλειά, την ηγεσία και την έντονη επιθυμία του να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα και να οδηγήσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ σε νέα ύψη.

Είμαστε χαρούμενοι που ο Βάσα φέρνει μαζί του εμπειρία, δουλειά και προσωπικότητα ηγέτη στο γήπεδο. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα ξεκινήσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί του και με όλους τους παίκτες μας και να χτίσουμε μαζί τη νέα Χάποελ Τελ Αβίβ.

Οι οπαδοί της Χάποελ Τελ Αβίβ, όπως έχω πει πολλές φορές, μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι. Έχουμε ηγέτες όπως ο Όφερ Γιανάι, ο Γκίλι Ρανάν και ο Μίκι Μάλκα, οι οποίοι εργάζονται για να χτίσουν την καλύτερη δυνατή ομάδα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους Γκίλι Ρανάν και Μίκι Μάλκα, οι οποίοι έδωσαν την πλήρη υποστήριξή τους για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στη διοίκηση που εργάστηκε επιμελώς σε όλες τις μικρές λεπτομέρειες. Πάμε Χάποελ!».

Οι δηλώσεις του Γιώργου Χήνα:

«Σήμερα είναι μια μεγάλη και ιστορική μέρα για τον σύλλογό μας, καθώς καλωσορίζουμε τον Βάσα στην οικογένεια της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όφερ Γιανάι για τον κεντρικό του ρόλο στην απόκτηση του Βάσα. Οι προσωπικές του ενέργειες ήταν σημαντικές και καθοριστικές για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ο Βάσα είναι ένας πραγματικός νικητής, ένας παίκτης υψηλού επιπέδου και θα βοηθήσει τον σύλλογο να πετύχει τους στόχους του υπό την καθοδήγηση του θρυλικού προπονητή Δημήτρη Ίτουδη».

