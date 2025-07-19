Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο Ντόντα Χολ

«Ερυθρόλευκος» και με τη... βούλα ο Ντόντα Χολ!



Λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της αποχώρησής του από την Μπασκόνια, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Αμερικανού σέντερ, με αζέρικο διαβατήριο, με συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Με τον τρόπο αυτόν οι πρωταθλητές Ελλάδας, ενισχύουν σημαντικά τη front line τους, μετά την ανανέωση του συμβολαίου του Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά και την απόκτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο.



Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Donta Hall. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.



Το who is whο



Όνομα: Donta Hall

Γεννήθηκε: 07/08/1997

Υπηκοότητα: ΗΠΑ/Αζερμπαϊτζάν

Ύψος: 2.08

Θέση: Σέντερ



Προηγούμενες Ομάδες



Alabama (2015–2019)

Grand Rapids Drive (2019–2020)

Detroit Pistons (2020)

Brooklyn Nets (2020)

NBA G League Ignite (2020–2021)

Raptors 905 (2021)

Orlando Magic (2021)

AS Monaco (2021–2024)

Baskonia (2024–2025)



Οι φετινοί αριθμοί του...



Στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 34 αγώνων είχε μέσο όρο 8.7 πόντους, 5.4 ριμπάουντ, 0.9 ασίστ και 1.1 κοψίματα. Στο Ισπανικό πρωτάθλημα σε σύνολο 35 αγώνων είχε μ.ο. 7.3 πόντους, 5.3 ριμπάουντ, 0.7 ασίστ και 1.1 κοψίματα.



ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ



Πρωταθλητής Γαλλίας (2023, 2024)

Κύπελλο Γαλλίας (2023)»

