Αιχμές για τη διαιτησία άφησε ο Χάρης Παυλίδης στις δηλώσεις του μετά τη νίκη κόντρα στην Αυστραλία στην ΕΡΤ.



Ο τεχνικός της Εθνικής μας ομάδας αφού δήλωσε υπερήφανος για την ομάδα και παίκτριές ανέφερε εξέφρασε τα παράπονά του για την διαιτησία του Ολλανδού.

«Η ομάδα αυτή σας είπα είναι νεαρή σε ηλικία αλλά με ταλέντο και όρεξη καταφέραμε αυτή την εβδομάδα. Επικεντρωθήκαμε στην Αυστραλία δε ετοιμαστήκαμε ούτε για την Ιαπωνία ούτε για τη Γαλλία. Για αυτό είδατε μεταπτώσεις σε αυτά τα παιχνίδια. Μας ένοιαζε μόνο αυτό το παιχνίδι με την Αυστραλία. Τα κορίτσια πιστέψανε πολύ στην ομάδα και στις συμπαίκτριές τους . Είδατε πόσο ομαδικά παίξαμε τι άμυνες βγάλαμε πόσα μπλοκ κάναμε. Θα ήταν αμαρτία να χάσουμε αυτό το παιχνίδι ήμασταν καλύτεροι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού», ανέφερε και πρόσθεσε:«Ο Ολλανδός διαιτητής πήγε να μας κλέψει το παιχνίδι αλλά δεν τα κατάφερε, τα ίδια θα έλεγα κι αν χάναμε. Είμαι υπερήφανος για τα παιδιά και για την ομάδα. Ήταν σημαντικό να μη χάσουμε τη ψυχραιμία μας και πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε όπως και να πάει το παιχνίδι. Να πω την αλήθεια πέσαμε ψυχολογικά στο τετ α τετ της Σάντα, εκεί θα τέλειωνε το παιχνίδι, δεν υπήρχε περίπτωση η Αυστραλία να γυρίσει. Τους δώσαμε ψυχολογική ώθηση και ισοφάρισαν με μια αποβολή που δεν είναι 100% και ίσως να είχε λήξει κι ο χρόνος όταν σκοράρει η Αυστραλέζα».

