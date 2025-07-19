Κρίτσας: Έγραψε ιστορία στην ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση

Ιστορία για την ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση έγραψε σήμερα ο Μάριος Κρίτσας.

Ο 16χρονος κολυμβητής μας έγινε ο πρώτος αθλητής από τη χώρα μας που συμμετέχει σε αγώνισμα του σόλο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

0 κολυμβητής του ΝΟΒΑ συγκέντρωσε 195.2258 βαθμούς στον απευθείας τελικό του τεχνικού προγράμματος και κατετάγη 10ος, όντας ο μικρότερος σε ηλικία μεταξύ των 13 αθλητών που έλαβαν μέρος.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο 30χρονος Αλεξάντρ Μάλτσεφ συγκεντρώνοντας 251.7133 βαθμούς.

Είναι το πέμπτο χρυσό του Μάλτσεφ (αγωνίζεται ως ανεξάρτητος) σε Παγκόσμιο ωστόσο το πρώτο του σε σόλο, καθώς τα προηγούμενα μετάλλια τα είχε κατακτήσει στο μικτό ντουέτο.



