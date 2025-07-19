Ελλάδα-Αυστραλία: Με μυθικό μπάζερ μπίτερ πέρασε στους 4

Μυθική Εθνική, «ξέρανε» την Αυστραλία με buzzer beater της Μυριοκεφαλιτάκη και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Υγρού Στίβου!



Η ομαδάρα του Χάρη Παυλίδη, έδωσε απίστευτη μάχη κόντρα στην αργυρή ολυμπιονίκη του 2024 και με ένα απίθανο γκολ της Ελληνίδας φουνταριστής, που έκανε το 8-7 μπήκε στη ζώνη των μεταλλίων! Επικό ματς στο οποίο έσπασαν καρδιές, με την Ελληνίδα τερματοφύλακα Ιωάννα Σταματοπούλου, να πραγματοποιεί τεράστια εμφάνιση και τις Ελευθερία Πλευρίτου και Στεφανία Σάντα να σκοράρουν από δυο τέρματα!



Ξέσπασε σε λυγμούς και συγκλόνισε η Μυριοκεφαλιτάκη μετά το «χρυσό» γκολ συνειδητοποιώντας ότι η ομάδα επικράτησε της Αυστραλίας και προκρίθηκε στα ημιτελικά για την 4η φορά!

Τον νικητή του ζευγαριού ΗΠΑ-Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στα ημιτελικά.

Στο πρώτο οκτάλεπτο οι δύο ομάδες έπαιξαν καταπληκτική άμυνα, κάτι που αποτυπώνεται πλήρως και στο φτωχό 1-1 της περιόδου. Μάλιστα, τα γκολ τα βρήκαν αμφότερες στην παίκτρια παραπάνω, με τη Σταματοπούλου από πλευράς Εθνικής και την Παλμ από πλευράς Αυστραλίας να βάζουν στοπ σε όλα τα άλλα σουτ. Το σκορ άνοιξε η Άντριους μετά από αποβολή της Τριχά, με τη Νίνου να ισοφαρίζει.

Το δεύτερο οκτάλεπτο, ωστόσο, ήταν μια εντελώς διαφορετική υπόθεση. Αν και τα «καγκουρό» πήραν προβάδισμα δις, εκμεταλλευόμενα την παίκτρια παραπάνω, η απάντηση της Ελλάδας ήταν εμφατική. Άντριους και Γουίλιαμς έκαναν το 3-2, με τη Σάντα να έχει ισοφαρίσει προσωρινά σε 2-2 με πολύ ωραίο σουτ από την περιφέρεια. Η Γιαννοπούλου έκανε στη συνέχεια το 3-3, με την Ελευθερία Πλευρίτου να δίνει το προβάδισμα στην Εθνική για πρώτη φορά στο ματς με φοβερή λόμπα (4-3). Δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου η Ελλάδα έκανε το 5-3 με τη Σάντα.



Η Εθνική μας συνέχισε να παίζει καταπληκτική άμυνα, κρατώντας την Αυστραλία μακριά από το γκολ για περίπου 11 αγωνιστικά λεπτά. Ωστόσο, η ομάδα του Χάρη Παυλίδη είχε κολλήσει και αυτή επιθετικά, καθώς βρήκε γκολ μόνο από πέναλτι της Τριχά. Η Αυστραλία βρήκε δύο γκολ σε αυτό το διάστημα με την Κερνς και τη Σαρλίζ Άντριους για να μειώσει σε 6-5 και έτσι πήγαμε σε φινάλε-θρίλερ.



Σε ακόμα ένα οκτάλεπτο οι άμυνες ήταν αυτές που είχαν τον πρώτο λόγο, με την Αυστραλία να βρίσκει γκολ με τη Σαρλίζ Άντριους, αλλά την Ελευθερία Πλευρίτου να δίνει εκ νέου το προβάδισμα στην Εθνική (7-6). Η τερματοφύλακας της Αυστραλίας, Παλμ, κατέβασε ρολά και κράτησε ζωντανή την Αυστραλία, με την Τζόκοβιτς να ισοφαρίζει σε 7-7. Η Ελλάδα, με 47 δευτερόλεπτα να απομένουν έκανε λάθος στην επίθεση, ωστόσο, η Άντριους έκανε επιθετικό φάουλ και η Εθνική μας έφυγε στην κόντρα 5 δεύτερα πριν το φινάλε με τη Μυριοκεφαλιτάκη. Η παίκτρια του Ολυμπιακού ευστόχησε στο τελευταίο σουτ και έδωσε την πρόκριση στην Ελλάδα!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.