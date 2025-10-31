Ολυμπιακός: Αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς για τον Αντετοκούνμπο

Χωρίς τον Κώστα Αντετοκούνμπο θα παραταχθεί σε λίγο ώρα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15) για την 8η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με τον Έλληνα σέντερ να μένει εκτός 12άδας για δεύτερο διαδοχικό ματς μετά από εκείνο απέναντι στη Μονακό.



Ο 27χρονος σέντερ δέχθηκε ένα χτύπημα στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της χθεσινής τελευταίας προπόνησης των «ερυθρόλευκων» πριν το σημερινό ματς, με αποτέλεσμα να υποστεί αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς.

Ένας τραυματισμός που δεν είναι σοβαρός, ωστόσο, «αναγκάζει» τον Αντετοκούνμπο να μείνει στα «πιτς» για τις επόμενες ημέρες.

