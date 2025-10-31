Μεντιλίμπαρ: «Δυνατός αντίπαλος ο Άρης»

Το μήνυμα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ματς του Ολυμπιακού με τον Άρη. Μιλώντας στην Cosmote TV, επεσήμανε ότι οι «ερυθρόλευκοι».



«Χωρίς να το θέλει κάποιος ίσως το μυαλό του και η σκέψη του να πηγαίνει σε αυτό το παιχνίδι με την PSV Αιντχόφεν, ωστόσο είναι σημαντικό να μείνουμε συγκεντρωμένοι στην αναμέτρηση με τον Άρη», επεσήμανε ο Βάσκος τεχνικός.



Παράλληλα, επανέλαβε ότι πρώτος στόχος των Πειραιωτών είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τους παίκτες που αγωνίστηκαν στο Κύπελλο:«Είναι πάρα πολύ καλό, για τους παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής, να τα πηγαίνουν καλά όταν παίρνουν τις ευκαιρίες τους. Είναι σημαντικό να δείχνουν τι μπορούν να κάνουν. Ακόμα καλύτερο είναι για τον προπονητή να βλέπει πως έχει στην ομάδα του πολλούς παίκτες που μπορούν να του δώσουν λύσεις σε πολλά από τα επόμενα παιχνίδια που έχουμε να δώσουμε».



Για το ματς με τον Άρη και αν σκέφτεται το αντίστοιχο περσινό ματς: «Το περσινό παιχνίδι είναι πολύ μακριά πια και δεν εξυπηρετεί σε τίποτα να το σκεφτόμαστε. Όλα τα παιχνίδια είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Αυτό που μας απασχόλησε ήταν η αποκατάσταση των ποδοσφαιριστών που έπαιξαν την Τετάρτη ώστε να είναι έτοιμοι για το παιχνίδι του Σαββάτου».

Για το αν στις επιλογές του θα παίξει ρόλο το ματς που ακολουθεί: «Χωρίς να το θέλει κάποιος ίσως το μυαλό του και η σκέψη του να πηγαίνει σε αυτό το παιχνίδι με την PSV Αιντχόφεν, ωστόσο είναι σημαντικό να μείνουμε συγκεντρωμένοι στην αναμέτρηση με τον Άρη.



Ο Άρης είναι μια καλή ομάδα, ένας δυνατός αντίπαλος και ξέρουμε πως όποιος θέλει να κερδίσει το πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσει αυτά τα παιχνίδια. Εμάς ξεκάθαρα ο πρώτος μας στόχος είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και για αυτό πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι αυτό».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.