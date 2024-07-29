Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Αφιερωμένο στην ενόργανη το σημερινό Google Doodle

Σήμερα είναι ο τελικός στο σύνθετο ομαδικό ανδρών

Google Doodle

Αφιερωμένο στην ενόργανη είναι το σημερινό Google Doodle, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι και σήμερα, Δευτέρα είναι ο τελικός στο σύνθετο ομαδικό ανδρών. 

Στο Doodle της Google εμφανίζεται ένα μπλε πουλί, που παραπέμπει στα χρώματα της Γαλλίας να πραγματοποιεί αριστοτεχνικά φιγούρες πάνω στο κάγκελο.

Η γάτα, που το παρακολουθεί μέσα από το διαμέρισμα το χειροκροτεί για την προσπάθειά του και του δίνει το απόλυτο δεκάρι.

Google

 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Google Doodle Ολυμπιακοί Αγώνες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark