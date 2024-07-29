Αφιερωμένο στην ενόργανη είναι το σημερινό Google Doodle, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι και σήμερα, Δευτέρα είναι ο τελικός στο σύνθετο ομαδικό ανδρών.

Στο Doodle της Google εμφανίζεται ένα μπλε πουλί, που παραπέμπει στα χρώματα της Γαλλίας να πραγματοποιεί αριστοτεχνικά φιγούρες πάνω στο κάγκελο.

Η γάτα, που το παρακολουθεί μέσα από το διαμέρισμα το χειροκροτεί για την προσπάθειά του και του δίνει το απόλυτο δεκάρι.

Πηγή: skai.gr

