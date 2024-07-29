Με πολλές ελληνικές συμμετοχές συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στο πλαίσιο της 3ης ημέρας των Ολυμπιακών Αγώνων, τη Δευτέρα.

Στην ξιφασκία η Δώρα Γκουντούρα, που είναι Νο6 του ταμπλό, θα κληθεί σε λίγες ώρες (16:00) να αντιμετωπίσει τη Γαλλίδα Σεσίλια Μπερνέρ (Νο 11 του ταμπλό) με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του αγωνίσματος.

Οι Πέτρος Γκαϊδατζής/Αντώνης Παπακωνσταντίνου στην κωπηλασία και το διπλό σκιφ ελαφρών βαρών πήραν την πρόκριση στα ημιτελικά μέσω του ρεπεσάζ.

Στην κολύμβηση ο Δημήτρης Μάρκος δεν κατάφερε να προκριθεί.

Το βράδυ στις 22:20 έρχεται η ώρα του Απόστολου Χρήστου ο οποίος αγωνίζεται στα 100μ. ύπτιο ανδρών.

Στην ιστιοπλοϊα ο Βύρωνας Κοκκαλάνης αγωνίζεται και πάλι στις τέσσερις ιστιοδρομίες του iQFOiL στις 17:00.

Τέλος, στο τένις η Μαρία Σάκκαρη αντιμετώπισε στις 14:30 την Κινέζα Γούε Γουάν στον Β' Γύρο και προκρίθηκε στους 16 των Ολυμπιακών Αγώνων με άνετη νίκη 2-0.

Στις 17:00 o Στέφανος Τσιτσιπάς κοντραρίστηκε με τον Βρετανό Ντάνιελ Έβανς στο ατομικό και προκρίθηκε στους 16 των Ολυμπιακών Αγώνων με νίκη 2-0 στα σετ.

22:19 Απόστολος Χρήστου 100μ. Ύπτιο Τελικός

17:00 Βύρων Κοκκαλάνης iQFOiL (τέσσερις ιστιοδρομίες)

Tένις

14:30 Μαρία Σάκκαρη - Γούε Γουάν Β' Γύρος Απλό Γυναικών

17:00 Ντάνιελ Έβανς - Στέφανος Τσιτσιπάς Β' Γύρος Απλό Ανδρών

21:00 Γουέσλεϊ Κούλχοφ/Ντέμι Σχουρς - Στέφανος Τσιτσιπάς 1ος Γύρος Μεικτό Διπλό

