Με πολλές ελληνικές συμμετοχές συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στο πλαίσιο της 3ης ημέρας των Ολυμπιακών Αγώνων, τη Δευτέρα.
Στην ξιφασκία η Δώρα Γκουντούρα, που είναι Νο6 του ταμπλό, θα κληθεί σε λίγες ώρες (16:00) να αντιμετωπίσει τη Γαλλίδα Σεσίλια Μπερνέρ (Νο 11 του ταμπλό) με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του αγωνίσματος.
Οι Πέτρος Γκαϊδατζής/Αντώνης Παπακωνσταντίνου στην κωπηλασία και το διπλό σκιφ ελαφρών βαρών πήραν την πρόκριση στα ημιτελικά μέσω του ρεπεσάζ.
Στην κολύμβηση ο Δημήτρης Μάρκος δεν κατάφερε να προκριθεί.
Το βράδυ στις 22:20 έρχεται η ώρα του Απόστολου Χρήστου ο οποίος αγωνίζεται στα 100μ. ύπτιο ανδρών.
Στην ιστιοπλοϊα ο Βύρωνας Κοκκαλάνης αγωνίζεται και πάλι στις τέσσερις ιστιοδρομίες του iQFOiL στις 17:00.
Τέλος, στο τένις η Μαρία Σάκκαρη αντιμετώπισε στις 14:30 την Κινέζα Γούε Γουάν στον Β' Γύρο και προκρίθηκε στους 16 των Ολυμπιακών Αγώνων με άνετη νίκη 2-0.
Στις 17:00 o Στέφανος Τσιτσιπάς κοντραρίστηκε με τον Βρετανό Ντάνιελ Έβανς στο ατομικό και προκρίθηκε στους 16 των Ολυμπιακών Αγώνων με νίκη 2-0 στα σετ.
22:19 Απόστολος Χρήστου 100μ. Ύπτιο Τελικός
17:00 Βύρων Κοκκαλάνης iQFOiL (τέσσερις ιστιοδρομίες)
Tένις
14:30 Μαρία Σάκκαρη - Γούε Γουάν Β' Γύρος Απλό Γυναικών
17:00 Ντάνιελ Έβανς - Στέφανος Τσιτσιπάς Β' Γύρος Απλό Ανδρών
21:00 Γουέσλεϊ Κούλχοφ/Ντέμι Σχουρς - Στέφανος Τσιτσιπάς 1ος Γύρος Μεικτό Διπλό
- Παρίσι 2024: Ο πίνακας των μεταλλίων μετά το τέλος της 2ης ημέρας - Πρωτιά για ΗΠΑ, ακολουθούν Γαλλία και Ιαπωνία!
- Ολυμπιακοί Αγώνες: Άνετη πρόκριση στους «32» για το κορίτσι-θαύμα του παγκόσμιου τένις
- Ολυμπιακοί Αγώνες - Πόλο: Επίδειξη δύναμης από την Εθνική, 14-7 τη Ρουμανία στην πρεμιέρα - Δείτε βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.