Παρίσι 2024: Ο πίνακας των μεταλλίων μετά το τέλος της 2ης ημέρας - Πρωτιά για ΗΠΑ, ακολουθούν Γαλλία και Ιαπωνία!

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί ο πίνακας των μεταλλίων μετά το πέρας της δεύτερης ημέρας των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού!

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024

Με πολλές συγκινήσεις και μεγάλες Ολυμπιακές στιγμές, ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα των Αγώνων του Παρισιού 2024!

Αρκετά ήταν τα μετάλλια που βρήκαν κάτοχο κατά τη διάρκεια του σημερινού προγράμματος, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των χωρών με 12 μετάλλια (3 χρυσά, 6 ασημένια, 3 χάλκινα)!

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η οικοδέσποινα Γαλλία με 8 μετάλλια (3 χρυσά, 3 ασημένια και 2 χάλκινα), ενώ, την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Ιαπωνία με 7, ούσα μάλιστα η μοναδική χώρα μέχρι στιγμής με 4 χρυσά μετάλλια!

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως ήδη 28 χώρες έχουν πανηγυρίσει ένα Ολυμπιακό μετάλλιο στις πρώτες 48 ώρες των Αγώνων!

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί ο πίνακας των μεταλλίων μετά το πέρας της δεύτερης ημέρας των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού!

