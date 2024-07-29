Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων ζήτησαν «ειλικρινή συγγνώμη» από τη Νότια Κορέα για ένα «ανθρώπινο λάθος» - όπως αναφέρουν - που οδήγησε τους 143 αθλητές της συγκεκριμένης χώρας να αποκαλεστούν λανθασμένα ως Βορειοκορεάτες στην τελετή έναρξης.

Το ατυχές περιστατικό συνέβη την Παρασκευή, όταν οι Νοτιοκορεάτες αθλητές έκαναν το ντεμπούτο τους σε σκάφος στον ποταμό Σηκουάνα. Τόσο στις γαλλικές όσο και στις αγγλικές ανακοινώσεις αναφέρθηκε λανθασμένα ότι προέρχονταν από τη «Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας».

Αυτό είναι το πλήρες όνομα της Βόρειας Κορέας. Το επίσημο όνομα της Νότιας Κορέας είναι «Δημοκρατία της Κορέας».

Πρόκειται για ένα πολιτικά ευαίσθητο λάθος για τις δύο χώρες, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται τεχνικά σε πόλεμο. Ο πόλεμος της Κορέας έληξε το 1953 με ανακωχή και δεν έχει υπογραφεί ποτέ συνθήκη ειρήνης.

Την Κυριακή, ο Thomas Bach, πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), μίλησε με τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας Yoon Suk-yeol σε τηλεφωνική επικοινωνία, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.

«Σε αυτό το τηλεφώνημα, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) ζήτησε ειλικρινή συγγνώμη για το λάθος στην ηχητική μετάδοση της Τελετής Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024… στην οποία η ομάδα της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Δημοκρατίας της Κορέας… αναφέρθηκαν λανθασμένα», είπε.

«Το πρόβλημα αναγνωρίστηκε ως ανθρώπινο λάθος, για το οποίο η ΔΟΕ λυπάται ειλικρινά», πρόσθεσε ο ίδιος.

Υπήρξε επίσης μια πιο άμεση απολογία από το όργανο των Ολυμπιακών Αγώνων, η οποία εκδόθηκε λίγο μετά την γκάφα στα κορεάτικα στον επίσημο λογαριασμό του στο X.

Σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο, ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ, Mark Adams, χαρακτήρισε το περιστατικό «σαφώς βαθύτατα λυπηρό» και δήλωσε ότι το σώμα «ζητά συγγνώμη ολόψυχα», όπως μεταδίδει το Reuters.

Με πληροφορίες από CNN

Πηγή: skai.gr

