Όλα τα ματς της 5ης αγωνιστικής στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Το ελληνικό πρωτάθλημα παίζεται στον αέρα του bwin ΣΠΟΡ FM, που σας βάζει στην καρδιά της δράσης σε όλα τα ματς της 5ης αγωνιστικής.
Αρχίζουμε το Σάββατο (27/09) στις 18:00 με την αναμέτρηση του, εκ των πρωτοπόρων, Ολυμπιακού κόντρα, στην έκπληξη της διοργάνωσης, Λεβαδειακό, ενώ στις 20:30 παίζουν Άρης-Πανσερραϊκός.
Την Κυριακή (28/09) η ΑΕΚ υποδέχεται στις 17:00 τον Βόλο με στόχο να παραμείνει στην κορυφή και δύο ώρες αργότερα ο ΟΦΗ φιλοξενεί την Κηφισιά. Στις 20:30 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην Τρίπολη από τον Αστέρα Aktor και στις 21:00 ο Παναθηναϊκός ψάχνει την πρώτη του νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Δευτέρα (29/09) στις 18:00 με το παιχνίδι Ατρόμητος-Λάρισα.
Για το τρίτο ημίχρονο, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ ως τα μεσάνυχτα που ο λόγος περνά στους ακροατές.
Ζήστε λεπτό προς λεπτό όλους τους αγώνες και του ελληνικού πρωταθλήματος, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Εδώ παίζουμε μπάλα εμείς!
