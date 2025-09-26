Η UEFA ανέδειξε την «τεσσάρα» του Παναθηναϊκού στη Βέρνη ως την κορυφαία εμφάνιση των ομάδων της διοργάνωσης στην έναρξη της League Phase του Europa League.

Η βαθμολογία γράφει πως ο Παναθηναϊκός είναι στο… ρετιρέ.

Το 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές νίκες του «τριφυλλιού» και μια μεγάλη απόδειξη για την αλλαγή που έπρεπε να σημειωθεί κι έτσι έγινε, ώστε ν’ αφυπνιστούν οι «πράσινοι» τη φετινή σεζόν.

Η UEFA αναγνώρισε την εμφάνιση, την επιβολή και το θετικό αποτέλεσμα της ομάδας υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη και οι «πράσινοι» κέρδισαν τον άτυπο τίτλο της καλύτερης επίδοσης στην έναρξη της League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.