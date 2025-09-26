Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η κορυφαία εμφάνιση στο Europa League: Ο Παναθηναϊκός ήταν η καλύτερη ομάδα της πρεμιέρας

H UEFA ανέδειξε τη νίκη του ΠΑΟ κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις ως κορυφαία της αγωνιστικής και την απόδοση της ομάδας του Κόντη, ως την καλύτερη της βραδιάς

Παναθηναϊκός

Η UEFA ανέδειξε την «τεσσάρα» του Παναθηναϊκού στη Βέρνη ως την κορυφαία εμφάνιση των ομάδων της διοργάνωσης στην έναρξη της League Phase του Europa League.

Η βαθμολογία γράφει πως ο Παναθηναϊκός είναι στο… ρετιρέ.

Το 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές νίκες του «τριφυλλιού» και μια μεγάλη απόδειξη για την αλλαγή που έπρεπε να σημειωθεί κι έτσι έγινε, ώστε ν’ αφυπνιστούν οι «πράσινοι» τη φετινή σεζόν.

Η UEFA αναγνώρισε την εμφάνιση, την επιβολή και το θετικό αποτέλεσμα της ομάδας υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη και οι «πράσινοι» κέρδισαν τον άτυπο τίτλο της καλύτερης επίδοσης στην έναρξη της League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός UEFA Europa League
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark