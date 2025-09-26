Οι φίλοι της Μπαρτσελόνα χαμογελάνε ξανά. Ο Λαμίν Γιαμάλ ανακοίνωσε (26/9) ότι έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και είναι έτοιμος να επιστρέψει στην ομάδα.

«Επέστρεψα», έγραψε ο ίδιος ο παίκτης σε μήνυμα στον λογαριασμό του στο Instagram.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λαμίν Γιαμάλ έχει χάσει τους τελευταίους τέσσερις αγώνες της ομάδας του λόγω τραυματισμού, στην εθνική ομάδα της Ισπανίας.

Ο Γιαμάλ δεν μπόρεσε να αγωνιστεί στους νίκες εναντίον της Βαλένθια (6-0), της Νιούκαστλ (1-2), της Χετάφε (3-0) και της Οβιέδο (1-3), και αναμένεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά την Κυριακή εναντίον της Ρεάλ Σοσιεδάδ προκειμένου να είναι πλήρως σε φόρμα και έτοιμος για τον μεγάλο αγώνα της Τετάρτης εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν.

