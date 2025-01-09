Οι υποψήφιοι για τον πάγκο της Έβερτον μετά την απόλυση του Σον Ντάις

Αλλαγή σελίδας στην Έβερτον, καθώς ο Σον Ντάις απέρχεται του πάγκου, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα το απόγευμα της Πέμπτης. O 54χρονος Άγγλος τεχνικός, απολύθηκε λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση του FA Cup με αντίπαλο την Πιτέρμπορο εκεί όπου την ομάδα θα καθοδηγήσει ο Λέιτον Μπέινς, μαζί με τον ενεργεία αρχηγό και δεξιό μπακ της ομάδας, Σίμους Κόουλμαν.

Ωστόσο ήδη η ονοματολογία στην Αγγλία για τη διαδοχή του Σον Ντάις έχει ξεκινήσει. Όπως αναφέρει ο έγκριτος ρεπόρτερ της Athletic, Μπεν Τζέικομπς, οι ιδιοκτήτες της ομάδας έχουν αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό της διαδικασίες για την εύρεση του νέου τεχνικού της ομάδας, αφού η απόλυση του Ντάις ήταν, ουσιαστικά, ειλημμένη.

Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ του Άγγλου δημοσιογράφου, ο Ζοσέ Μουρίνιο, που ακούστηκε ως όνομα, δεν βρίσκεται στους υποψηφίους, καθώς κατά την προηγούμενη συνύπαρξη του στη Ρόμα με τον όμιλο τον Φρέντκιν, άφησε... πληγές.

Μεταξύ άλλων αρνητική απάντηση υπήρξε από τον Γκρέιαμ Πότερ ο οποίος εν τέλει συμφώνησε και ανακοινώθηκε από τη Γουέστ Χαμ, ενώ σοβαρές είναι οι πιθανότητες επιστροφής του Ντέιβιντ Μόγες μετά από 12μιση χρόνια!

Μεταξύ άλλων, προτάθηκε το όνομα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, ο οποίος ωστόσο δεν θέλει να αναλάβει το έργο μιας ομάδας στα μέσα της σεζόν. Τέλος πολύ δυνατά παίζει τις τελευταίες ώρες, το όνομα του μέχρι πρότινος προπονητή της Μίλαν, Πάουλο Φονσέκα!

More on Sean Dyche's sacking. The Friedkin Group had taken this week to decide whether a mid-season change was needed. Plenty of respect for Dyche and the job done under challenging circumstances, but in the end a new manager now seen as the best approach, especially knowing… pic.twitter.com/2FpjWxjBMr — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 9, 2025

