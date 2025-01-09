Σε ένα ζευγάρι που η πρόκριση είχε ήδη κριθεί από το πρώτο ματς και το 5-0 των Κρητικών, ο ΟΦΗ νίκησε για δεύτερη φορά την Παναχαϊκή (1-2) και με συνολικό σκορ 7-1 πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί που τον περιμένει ήδη ο Asteras AKTOR.

Μεγάλη μέρα για τον Μανώλη Φαϊτάκη, με τον 19χρονο εξτρέμ να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τα «ασπρόμαυρα» και να βρίσκει το παρθενικό του γκολ με την ομάδα του ΟΦΗ στο 13ο λεπτό.

Στο αντίπαλο στρατόπεδο υπερπροσπάθεια κατέβαλαν οι ποδοσφαιριστές της Παναχαϊκής λόγω της κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην ομάδα. Στα γραφεία της Αχαϊκής ΠΑΕ έχουν φτάσει ήδη οι πρώτες τέσσερις προσφυγές λόγω οικονομικών προβλημάτων από ποδοσφαιριστές της ομάδας. Με τους Γκαρσία, Καστεγιάνο, Μαδριγάλ και Ζαμόρα. Να έχουν προχωρήσει νομικά στο επόμενο βήμα.

Επιπλέον ο προπονητής της Παναχαϊκής, Δημήτρης Καλαϊτζίδης, ζήτησε να μην καθίσει στον πάγκο λόγω όσων έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό, αλλά στην εξέδρα! Το αίτημά του έγινε αποδεκτό, με τον βοηθό του, Νίκο Ανδριέλο να αναλαμβάνει τη δύσκολη αποστολή να κατευθύνει τους παίκτες σε αυτό το ματς.

Στο μυαλό του κόουτς:

Οι Πατρινοί με τον Νίκο Ανδριέλο στον πάγκο τους, καθώς ο προπονητής Δημήτρης Καλαϊτζίδης λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην ομάδα επέλεξε να δει το παιχνίδι από την εξέδρα, αγωνίστηκαν με σύστημα 4-2-3-1. Κάτω από τα γκολπόστ τοποθετήθηκε ο Οικονομάκης και στην τετράδα της άμυνας οι Μπαξεβάνος, Καραγιάννης, Κωστούλας και Λυμπεράκης, ενώ στο κέντρο τοποθετήθηκαν οι Πετράτος και Παπατόλιος. Αριστερά τοποθετήθηκε ο Τσάκνης, δεξιά ο Μασούρας και πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Μαδριγάλ μπήκε ο Ζέκχοφ.

Το ματς:

Στην πρώτη του επικίνδυνη επίθεση ο ΟΦΗ κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Φαϊτάκης βγήκε φάτσα με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, με τον Οικονομάκη να τον κερδίζει, όμως ο νεαρός εξτρέμ στάθηκε τυχερός καθώς η μπάλα προσγειώθηκε και πάλι πάνω του, με τον 19χρονο να μην αστοχεί και για δεύτερη φορά, γράφοντας το 1-0, ανεβάζοντας ταυτόχρονα τον δείκτη του συνολικού σκορ στο 6-0.

Μπορεί η υπόθεση πρόκριση να είχε χαθεί, οι παίκτες της Παναχαϊκής όμως πάλεψαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στο 18’ παραλίγο να βρουν απάντηση στο γκολ του Φαϊτάκη. Η άμυνα του ΟΦΗ δεν κατάφερε να διώξει με επιτυχία, με την μπάλα να προσγειώνεται στον Τσάκνη και αυτός επιχείρησε να σκοράρει με απευθείας σουτ. Η τύχη όμως δεν του χαμογέλασε, καθώς η προσπάθεια του δεν βρήκε στόχο.

Η επόμενη μεγάλη ευκαιρία για τον ΟΦΗ, ήρθε και πάλι από τα πόδια του Φαϊτάκη. Ο πιτσιρικάς μπήκε με αξιώσεις μέσα στην περιοχή των Πατρινών, αλλά το σουτ που επιχείρησε κόντραρε με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ.

Λίγα λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 43ο λεπτό ο Γιούνγκ έκανε μία εξαιρετική κούρσα από τα αριστερά, με τον Γάλλο να πασάρει στον Νέιρα μέσα στην περιοχή της Παναχαϊκής. Το σουτ του Αργεντινού όμως πέρασε απελπιστικά άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΟΦΗ απείλησε πρώτος στο 49ο λεπτό. Ο Φούντας εκτέλεσε από τα αριστερά το κόρνερ και βρήκε τον Αποστολάκη στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής. Με κεφαλιά ο νεαρός χαφ ανάγκασε τον Οικονομάκη σε μία εντυπωσιακή απόκρουση.

Η Παναχαϊκή βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει στο 53ο λεπτό. Ο Λεσάι με μία εξαιρετική μπαλιά με το εξωτερικό βρήκε στην κίνηση τον Μαδριγάλ και αυτός προ κενής εστίας έγραψε το 1-1, πετυχαίνοντας ουσιαστικά το γκολ της τιμής για τους γηπεδούχους.

Και πάλι όμως ο ΟΦΗ πήρε το προβάδισμα στο 61ο λεπτό. Ο Φούντας έφυγε στην αντεπίθεση ολομόναχος και απέναντι στον Οικονομάκη ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του πετυχαίνοντας το 2-1 με ένα άψογο τελείωμα.

Με 10 ολοκλήρωσε την αναμέτρηση η Παναχαϊκή, διότι στο 73ο λεπτό ο Παπατόλιος αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο Σαλσέδο βγήκε στην αντεπίθεση με τον 30χρονο χαφ να τον σταματάει αντικανονικά και επειδή ο Ιταλός βρισκόταν σε προφανή θέση για γκολ, ο παίκτης των γηπεδούχων αποβλήθηκε.





